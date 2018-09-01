特稿：革命、保守與幸運──楊振寧、翁帆《晨曦集》讀後（陳方正）

將近二十年前，在楊振寧教授榮休的學術討論會晚宴上，楊先生的老朋友戴森（Freeman Dyson）發表了一篇著名的演講，將他稱為「保守的革命者」。為什麼呢？因為他雖然破壞了宇稱守恆的思維結構，卻建立起由數學對稱性支配的非阿貝爾規範場，成為日後物質結構根本理論的基石，而他雖然終身從事西方科學探索，卻仍然服膺於中國文化傳統。所以「革命領袖可以分為兩類：像羅伯斯庇爾和列寧，他們摧毀的比創建的多；像富蘭克林和華盛頓，他們建立的比摧毀的多。無疑，楊是屬於後一類的革命者，……他愛護過去，盡可能少摧毀它。」。這話講得非常中肯，因此深受楊先生欣賞。

獨排眾議乃至得罪同行

戴森所謂保守，並不等於固步自封或者墨守成規，而是在原有的基礎上建設、改良，穩步前進之意，這從楊先生和夫人翁帆最近合作編著的《晨曦集》（簡體版由北京商務印書館出版，繁體版由新加坡八方文化創作室出版）可以看得很清楚。集子裏面的二十四篇文章剛好分為三部分：第一部分是他自己的演講、文章和座談記錄；第二部分是他對媒體發表的談話和家人對他的印象、觀察；最後則是學者（包括他的學生）和作家對他的回憶、觀察。從這些文章我們得到的整體印象便是，楊先生一輩子講求進步創新，在見解上卻極其穩重、謹慎，甚至到了獨排眾議，乃至得罪同行的地步。

最顯著的例子，自然便是他基於經濟和發展程度理由，堅決反對中國造大型對撞機。為此他曾經數度和國內外眾多高能物理學家以及相關學者激烈交鋒，《晨曦集》收入的僅是其中一篇而已。我們絕對想不到的是，遠在四十六年前回歸中國之初，他就已經在一個大型座談會上，為同類問題對高能物理學的年青學者大潑冷水。當然，更令人驚訝的例子，是他在一九八○年國際座談會上對着一眾頂尖理論物理學家宣稱（高能物理學的）「盛宴已經結束！」那句令人震驚的話，以及早在一九六一年他在麻省理工學院百年校慶討論會上對「未來基本理論」要「敲一下悲觀的警鐘」，「加入一些不諧的聲音」—那時他還不到四十，風華正茂，離規範場理論被重正化和粒子物理學「標準模型」的建立、驗證還有十幾二十年！

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