特約特輯：「三十而立」──香港作家聯會續造香港文學花園（傅　曉）

香港作家聯會二○一八年十一月二日在港舉行成立三十周年慶典聯歡晚會。中國作家協會主席、中國文聯主席鐵凝女士與中國作家協會副主席李敬澤先生專程率領中國作家代表團到賀，並擔任晚會的主禮嘉賓，有來自海內外的作家文人專程遠道而來出席盛會，香港作家聯會會長、《明報月刊》總編輯兼總經理潘耀明先生感謝來自世界各地的文友，他表示﹕「生命畢竟是短暫的，文學事業卻是永恆的」，他期待每位從事寫作的人及文學社團的推動和努力，讓文學森林更加茂密。

十月三十日，《明報月刊》創辦人、武俠小說泰斗查良鏞（金庸）先生與世長辭，晚會初始，與會者肅立為其默哀一分鐘。

香港作聯搭建海內外文學橋梁

晚宴在鋼琴琵琶公主孫穎女士演奏一曲《彝族舞曲》29中拉開序幕，當晚主禮嘉賓還包括中央政府駐港聯絡辦副主任楊健先生、香港特區政府民政事務局局長劉江華先生、慶祝香港作家聯會三十周年籌委會主任貝鈞奇先生等人，海內外五十多位知名作家和文學社團到來，作家文人群賢畢至，著名詩人舒婷女士、鄭愁予先生，廣東省作協主席蔣述卓教授，上海市作協黨組書記王偉先生，福建省文聯副主席陳毅達先生，香港作家聯會永遠榮譽會長江揚女士，監事長吳康民先生、張國良先生，執行會長陶然先生等出席活動。

鐵凝女士在致辭中細述她與香港作聯的淵源。她在一九八七年到訪香港，就結識了潘耀明先生等作聯理事，至今已有逾三十年的友誼，一九九八年作聯十周年時，她再訪香港才第一次見到金庸先生、曾敏之先生、劉以鬯先生等重量級作家，也結識了其他很多香港作家朋友。最令她感動的是，在十周年的慶祝會上前一晚，金庸先生更是連夜看了她的一部長篇，並對這小說講了很多肯定的話，他說文壇要重視對年輕人的扶持，令當時鐵凝女士深受鼓舞。

鐵凝女士表示，香港作家聯會三十年來走過的是一條坎坷艱辛的路，更是一條凝聚跋涉者信念、熱情、辛勞和榮耀的路。她感謝香港作家聯會為香港文學、為中國文學、為世界華文文學所做的貢獻，認為作聯對「什麼是作家的家」以及「什麼是文學的共同體」作出了最好的詮釋，當場，又朗誦《東方之珠》表達香港情懷。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應