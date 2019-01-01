特約特輯：「漫談小說創作」 講座掠影（蘇曼靈　整理）

駱以軍以「從瑣碎的片段產生聯想」為發言重點：我年輕時讀《紅樓夢》，讀到有一個章節，說不出的怪，當時我也不懂怪在哪裏。那一章大概是第三十回，前面是最經典的黛玉葬花，就是寶黛之間發生了很小的誤會。寶黛大吵，襲人又出來了表演耍飆，然後黛玉就把玉摔了……後來被寶玉調戲過的婢女金釧兒跳井自殺。發生這麼大的事情後，賈寶玉很怪，就像一個AI機器人，又跑到園子裏……在外頭大雨中一直敲門一直敲門，沒有人理他。後來襲人來開了門，寶玉突然踢腳往襲人的肚子踹上去……

那麼一個賈寶玉，任何階級的女孩子在跟他調戲時，他都知道怎麼樣慈悲、溫柔、調弄妳，扶妳一下。他居然在這一章的時刻，前面他才弄得他媽媽的那個婢女跳井自殺，這裏他怎麼會突然為了門沒開而發怒猛踢襲人？年輕時我看到這裏印象很深刻，所以後來我寫《女兒》的小說就是從這裏產生系統的迴路的段落。

小說就是從每一個瑣碎的片段產生聯想來講人情世故。或許這幾天我又會遇到一些新的人物產生下一個寫作的情緒。

潘國靈從四方面來講「小說的消失美學」：

一、傷痛。有些東西不見了，有些東西失去了，會有「傷」和「痛」的感覺。

二、回頭。「傷痛」會令人放不下，就會回頭，去檢視我們的生命出現什麼破損。回頭的過程，就會引起一種衝動，「故事」就隱藏在因回頭而產生的衝動裏。

三、幽靈。消失有很多狀態，往往是不徹底的，有時候它仍在只是你看不到，好像去到另一個世界，變成幻影，好像「幽靈」一般的存在。

四、失城。「消失」的另一向度，是目下所見所經歷的—城市變成「失城」，以至在這二十年間，文學作品構成了一個「失城」系譜學。那消失的狀態有其獨特性，它並非大風暴大逃亡，如龐貝古城突然被風沙封住，而更像是消融、換血、由零件到主件，慢慢被置換的過程。

（本文圖片由香港作家聯會提供。整理者為香港撰稿人。）

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