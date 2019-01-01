特約特輯：香港作家聯會三十周年聯歡晚會潘耀明會長致辭

尊敬的鐵凝主席；尊敬的楊健副主任；尊敬的劉江華局長JP；尊敬的李敬澤副主席；尊敬的籌委會主任貝鈞奇先生；各位來賓，晚上好！

這是慶祝香港作家聯會三十周年活動文學的盛會！說是文學盛會，一點也不假。因為文學的因緣，鐵凝主席親自率領中國作家代表團到賀；因為文學的因緣，我們有來自海內外著名作家、作家協會負責人及藝術家五十多人遠道到來，還有香港的貴賓及眾多的來賓。

鐵凝主席曾說過：「如果文學有能力構成人類文化中一片茂密的森林，那就該讓森林成為森林。」我們從事寫作的人及文學社團，就是森林中每棵樹的枝幹或一片片樹葉。鐵凝主席認為，不能輕視那些樹上每一片葉子，我想，即使我們不能成為枝幹，我們也要努力成為樹上的一片葉子。我們相信，鐵凝主席及其團隊和來自世界各地的文友，都是為了香港海角的這片文學的葉子而來的！

這也是中國作家協會長期以來，一直對香港作家聯會給予熱情支持和關注的原故。

歲月不居，驀然間，香港作家聯會已跨越三十歲了！

作為人類的壽命，三十歲是一個走向成熟、沉穩而充滿朝氣活力的年紀。

特別是在商品主導的社會，作為民間團體的作聯，是從瓦礫沙石走過來，三十年的漫漫歲月，是由艱苦掙扎求存的每一個日夜組成的，浸染開墾者和耕耘者的斑斑汗漬。

香港作聯的發起人之中，包括曾敏之先生、劉以鬯先生、侶倫先生、饒宗頤教授、李輝英教授、羅烈教授、黃繼持教授、何達先生、海辛先生等已先後逝世，我們特致以深切的悼念。

過去香港作聯只租一個小會址，活動極不方便。十三年前，我們提出籌建永久會所。經過長達五年之長的籌募活動，我們終於在二○一一年在柴灣購置了一個七百多平方呎的永久會址。我們的作聯，終於有了自己的家。

作為一個民間的文學團體，在商品社會的香港，擁有自己的永久會址，是罕見的。這是與廣大的社會人士、榮譽會長、理監事和全體會員的支持分不開的。

愛迪生曾說過：「如果細數世界上所有莊嚴偉大的時刻，無一不是激情成就的典範。」三十年前，三十一位本港作家，憑一腔激情，赤手空拳，創立香港作家聯會，在石屎森林的背後，開墾一爿文學的花圃，熬過三十年艱辛耕耘的歲月，期間我們靠的是對文學的滿懷熱忱和一往情深，以及無懼無悔的精神。

在這裏，我們特別要感謝帶領我們篳路藍縷地向前的創會會長曾敏之先生和連任六屆會長劉以鬯先生的努力。

香港作聯一向貫徹「以文會友」的宗旨，廣結文緣，三十年以迄，我們定期邀請知名海內外作家、學者，舉辦了各種講座、研討會、交流會等文學活動逾一百場，講者包括香港各大高等院校的校長、作家、學者如饒宗頤、金庸、王蒙、柏楊、陳映真、黃春明、白先勇、余光中、鐵凝、馬悅然、賈平凹、陳若曦、余秋雨、蘇童、莫言、舒婷、劉再復及聶華苓、保羅．安格爾伉儷等等，在文化界和社會產生較大的影響。我們將再接再厲，再創新績，正如托爾斯泰所說：「正確的道路是這樣的：汲取你的前輩所做的一切，然後再往前走。」

時間是判官，古人說：「流年容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉。」生命畢竟是短暫的，文學事業卻是永恆的。末了，我想起我們已逝的理事、詩人何達先生那首以〈我是不會變心的〉為題的詩，最後的兩行是：

我們是連接在一根鋼軸上的兩個車輪，／我們同屬於這個偉大的時代。

祝大家著述豐收、事業進步、身體健康！



香港作家聯會會長

潘耀明

二○一八年十一月二日

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