特約特輯：香港作聯三十周年系列活動文學講座──「我的創作觀」側記（禾　素）

二○一八年十一月三日，水秀山明的香港科技大學迎來了一批尊貴的客人，他們為香港作家聯會三十周年慶典系列活動「我的創作觀」文學講座而來。

文學講座在科技大學史維校長的演講中拉開序幕。史維校長說雖然他不是搞文學的，但文學一直陪伴他的人生路；儘管科技大學沒有文學方面的學位，但今天各位大家能夠親臨科技大學講學，是他以及在場學生感到榮幸的事。他只有一個簡單的願望，就是大家能夠在此交換意見，互相學習。

香港作家聯會會長潘耀明先生表示：首先最令他感動的是史維校長，自家搞文學的不懂科學，但人家搞科學的卻是以文學作為素養，文學一直陪伴他的人生。讓潘會長感動的還有科技大學的同學，學理科的學生，卻保留對文學的一份熱愛，看講台下的學生，不由心生感動。「看來文學教育還是要從高等教育做起呀！」潘會長感慨地對台下的嘉賓和學生說。

香港科技大學人文學部劉劍梅教授形容：當日到場的主講嘉賓及到場嘉賓皆是中國海內外作家隊伍中的英雄豪傑，各路好漢和俠女雲集於「清水灣」，有如華山論劍，只不過論的是文學之劍，為此她對潘耀明會長策劃及組織的這場活動表示真誠謝意。

清水灣論劍 名家紛談創作觀

中國作家協會鐵凝主席是當日第一講主講嘉賓。她開講即贈香港科技大學學子們八個字：「精神抖擻，英姿勃發」。鐵凝主席意味深長地說道：「我寫作與其說是為了要告訴讀者什麼，不如說是在向文學討生命吧。文學應當有力量驚醒生命的生機，彈撥沉睡在我們胸中尚未響起的琴弦，文學更應當有勇氣，凸顯其照亮生命、敲打心扉、呵護美善、勘探世界的本分。這可以說是我心中的文學的本意。」

台灣散文家張曉風女士以「所有事物都必須變化」這個概念闡述了自己的文學創作觀，她說文學在這個不斷變化的世界中，就是比別人回頭再看一眼，把歷史記錄下來；而文學對她來說，就是回頭看那一眼。

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