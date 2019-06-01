特輯：「我寫的不是科幻小說！」──專訪倪匡（潘耀明　訪問、羅　旭　整理）

金庸曾讚倪匡：「無窮的宇宙，無盡的時空，無限的可能，與無常的人生之間的永恆矛盾，從這顆腦袋中編織出來。」蔡瀾評價倪匡是「天下最古靈精怪的人。也許是外星人。」回顧寫作生涯，他笑談曾撰書幾千萬字，其中「衛斯理系列」就有一百四十五本。然而，這位塑造一代人對科幻小說的第一印象的開山鼻祖，卻堅稱自己所寫從來不是「科幻小說」。

二○一九年六月四日，筆者跟隨《明報月刊》潘耀明總編輯前去倪匡家中拜訪，終於見到傳說中的大師，也見識到他的熱忱與幽默。兩位老友在端午節前相會，憶古談今，小小的屋子裏充滿了溫馨。

外星人假借的手

日 期：二○一九年六月四日

地 點：倪匡北角寓所

人 物：倪 匡、潘耀明、羅 旭

潘耀明（下稱「潘」）：《明報月刊》正在做科幻小說特輯，想請您講講科幻作品。

倪匡（下稱「倪」）：在科幻小說研究者的心目中，我的作品算不上科幻小說！我自己也覺得不會寫「科幻小說」，只會寫「好看的小說」。

潘：是「好看的小說」，也是「科幻小說」。

倪：這兩者可以並行不悖的。

潘：您曾經同我講過，是外星人假借您的手寫出科幻小說？

倪：（笑）最近「明窗」出版了我的作品珍藏版，自己逐本逐本拿來看都覺得奇怪，為什麼能想出如此豐富的情節呢？

潘：那冥冥中是不是真有外星人？

倪：我都覺得是，現在突然之間就寫不出了。

潘：您寫了很多！「衛斯理系列」全部有一百四十五本，每本十萬到十二萬字。那有二千萬字了，不得了！

倪：我都說全世界沒人寫到我這麼多，而且是逐個字寫出來，不是電腦打出來的。

潘：一筆一畫寫出來，神乎其神。

倪：是啊，寫得好辛苦。現在年輕人都說要寫作，他們怎麼知道有多辛苦！

潘：以前有人講，科幻小說是無稽之談，很多科學證實不到。

倪：（笑）這個講得不對，其實所有小說都是無稽之談，都是虛構，科幻小說也不過是虛構的。

潘：但您的小說後來都變成事實了，從無稽之談變為有稽之談，你的預見從何而來？

倪：這就是作家的本事了。所有的預見都是根據作家的知識常識分析出來。

潘：您那時是不是喜歡天文地理？

倪：我喜歡，但我一點都不懂！別人夜觀天象，分得出什麼星星，我不行。我在美國買的屋子，有一個好大的天窗可以打開，躺在沙發就能看到天空。我又買了一支倍數極高的望遠鏡，但還是看不到哪顆星星，一點辦法都沒有。

《聚寶盆》與《古聲》

潘：您寫那麼多「衛斯理系列」，最喜歡哪一部，還是每部都喜歡？

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