特輯：一樹梅花一放翁──談全媒體對文學藝術的影響（蒙　曼）

「一樹梅花一放翁。」大家都知道，這是陸游的一句詩。全詩是這樣的：

聞道梅花坼曉風，雪堆遍滿四山中。

何方可化身千億，一樹梅花一放翁。

──梅花絕句二首之一

陸游那個時代，「一樹梅花一放翁」只能是美好憧憬，現在全媒體卻完全可以辦到，放一個大屏幕，不僅僅可以讓陸游看到他老家越州山陰的梅花，還可以讓他看到澳門的梅花、香港的梅花、台灣的梅花。而且，如果「P一下圖」，我們也真能看見一樹梅花一放翁，這是何等神奇的事情！可是，陸游當時正因為辦不到，才能馳騁想像，寫下如此浪漫美好的詩篇，現在能辦到了，詩卻未必寫得出來。這之間的問題和張力，正是我今天想跟大家分享的內容。為此，我想說三個小的話題。

文學和藝術下移的結果

一、全媒體給文學和藝術帶來了什麼：我小的時候，文學意味着該學習的東西，藝術意味着該鼓掌的東西。那時候，印出來的文字、演出來的電影都是神聖的，代表着大人物和他們偉大的思想，偉大的感情，偉大的審美，偉大的一切。這些東西都是要萬古流芳的。順帶着，文藝批評的基調也奠定了，基本上就是分析這篇文章、這個藝術創作到底好在哪裏。那時候不會想過，可以有網絡文學，可以有自媒體，批評和創作可以同步出現，作者可以一邊看着評論一邊修改小說的結局，批評者也可以一邊看電影一邊發彈幕，當然，也不會想到還可以有我參加的詩詞大會，用電視的手段來呈現唐詩宋詞，並且掀起線上線下互動的熱潮。這意味着什麼呢？首先是文學和藝術的下移，從精英創作變成全民參與了。那它和之前的差別在哪裏呢？以《紅樓夢》為例，劉姥姥聽說賈四小姐惜春能寫會畫，馬上羡慕地說，你別是神仙托生的吧？

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