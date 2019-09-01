特輯：三代人的生命記憶──兩岸七十年對台灣的影響（葉國豪）

時光荏苒，兩岸分治已屆七十年。這七十個年頭可能是尋常人的一生，也可以直接地影響三代人的生命記憶。在大時代中，國際局勢的張力、政權與意識形態的對抗，當下個人未必明白與掌握、也不盡有充分的選擇，但是就這樣被捲入大江大海之中，回首已是一生。

祖父輩在省籍和族群觀念的掙扎

「他」早於蔣介石的國民黨政府與殘部約計一百萬人敗走台灣前，來到了這個陌生的島嶼。經歷了日軍侵華，躲過一次又一次的空襲轟炸，那個年代的人似乎總是特別能吃苦。島上的民眾起初滿懷熱誠地在港口歡迎着，無奈現代化進程的差距、戰爭中的仇恨，以及台灣被捲入國共內戰中的痛苦經歷等因素，讓人們開始彼此分隔劃分。從此在政府基層任職的「他」多了一個稱號，那是住在眷村裏的「外省人」。一九四七年的「二二八」事件中，「他」在火車上因不熟諳閩南話而被人持刀襲擊，「他」負傷跳下車，卻也同時受到一個「本省人」民眾的庇護才得以倖存，省籍以及後來才形成的「族群」觀念，於「他」來說，從來不是這樣簡單的劃分。

韓戰（一九五○—一九五三）改變了東亞的局勢，甚至挽救了台灣的命運，但是也因此阻止了國民黨政府「反攻大陸」的企圖。直到上世紀六十年代中，明眼人已經知道不可能，甚至發出《台灣自救運動宣言》（一九六四）的呼聲，但是蔣介石仍在戒嚴與動員戡亂體制下，連任五任總統。七十年代是風雨飄搖又企圖自立自強的年代，由於不接受「兩個中國」的政治安排，在「漢賊不兩立」、強調法統下，一九七一年十月中華民國退出聯合國，一九七九年一月更與美國斷交，那個年代台灣歷經了真正的危機，從此在國際社會上一直面對主權與國家性被否認的質疑。

因此，一方面對於讓世界看到台灣有強烈的渴望，另一方面卻也容易對自己沒有信心。「他」的幾個兒女循着「來來來，來台大；去去去，去美國」的道路遠走移民，他們的下一代縱然在家中努力說着中文，卻再也難以認得方正的中文字。

危難帶來了機遇，國民黨政府本土化的契機由此而起，領取「中山獎學金」的青年才俊在「催台青」的浪潮下成為日後黨國的菁英或是對手。台灣也在「十大建設」的帶動下進行製造業升級與轉型，一九八○年成立的新竹科學工業園區，與美國加州矽谷齊名，為日後經濟發展與電子產業的成就奠定基礎。

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