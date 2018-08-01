特輯：中國民族主義的三階段論──從《中國可以說不》到《厲害了，我的國》（林泉忠）

二○一八年，無疑是中國民族主義備受挑戰的一年。

這一年，史無前例的中美貿易戰開打，年初迄今，中國股市八個月之間下跌了百分之二十七，已蒸發二萬二千九百億美元（約十七萬八千六百億港元）市值，中國經濟受到怎樣的打擊，不言而喻。而北京的態度也從向來一副從容凜然、自信滿滿的「奉陪到底」，到官方輿論直接喊出要求國人團結一起「共克時艱」的口號。這是中國啟動改革開放，並迎來經濟崛起的過去四十年來，在涉及對外關係的民族自豪感的表述中，未曾有過的「低調」。

《厲害了，我的國》的意涵

究竟中國民族主義是否迎來了走向謙卑穩健的新階段，還是僅是一時之間的策略性調整？

猶記去年上映的《戰狼2》，堪稱是自從中國崛起以來，將新時期中國民族主義的特徵發揮得淋漓盡致的電影。該影片在中國大陸如何火紅？它不但是首部總票房突破五十億、而且保持中國影史票房總冠軍紀錄的電影，還是首個非荷李活製作並列入全球百大票房的電影。這部電影動作流暢，講述一名中國退役士兵，從一個內戰中的非洲國家拯救數十名中國工人和他們的非洲同事。影片結束前，主角赤手揮出迎風飄揚的五星紅旗，在外國領土上奔馳無阻的一幕，觸動中國觀眾的愛國情感，令民族主義推向了高潮。

無獨有偶，《戰狼2》這一幕爆發力十足的民族自豪感，正與今年三月上映的另一部紀錄電影《厲害了，我的國》相互輝映，成為「崛起」時代彰顯中國民族主義最具代表性的作品。如果說《戰狼2》是展示中國民族主義激情四射的民間傑作，那麼《厲害了，我的國》則是政府由上而下赤裸裸的愛國主義訴求的官方典型。

事實上，《厲害了，我的國》是由中國中央電視台、中國電影股份有限公司聯合出品。該片剪輯自央視的六集紀錄片《輝煌中國》，記錄了二○一二年中共「十八大」以來，在「習近平的領導下中國共產黨帶領中國人民所取得的輝煌成就」。誠然，這是一部如假包換的「官方民族主義」（Official Nationalism）教育片。

然而，本文要詰問的是，由民間製作的《戰狼2》是否就是「非官方民族主義」的產物？現代中國是否存在真正民間自主的民族主義？

中國官方民族主義的萌芽

民族主義研究大師班納迪克．安德森（Benedict Anderson）在一九八三年出版的名著《想像的共同體：民族主義的起源與散布》（Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism）中勾勒了傳統的統治者套上「民族」的外衣，並藉此掌握「民族主義」的詮釋權，以維持其舊有權力正當性的形態。如此古典式的論述視角，意外地對截然不同時空下的現代中國民族主義發展的分析，似乎可以相當程度地直接套用在中國的案例上。

建立現代中國的中共，憑藉「推翻三座大山」的訴求而起家，其中一座大山，就是壓迫在中國人身上的「帝國主義」。此一論述，已經包含了濃烈的民族主義意涵。然而，建政後的中共在毛澤東時代所強調的卻是社會主義意識形態，且在前三十年執着於「階級鬥爭」與「繼續革命」。於此期間，神州大地並不存在「民族主義」得以蓬勃發展的空間，而被束之高閣。

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