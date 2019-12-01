特輯：亂雲飛渡後　二○二○年氣象如何？（馬　玲）

逢九多事，如今坐實。

僅從中國這一百年來看：一九一九年、一九四九年、一九八九年、二○一九年，均有大事發生，而且這些事或多或少會對中國歷史進程發生影響。

不僅是中國，二○一九年對整個世界而言，亦可謂多事之年。從香港騷亂到智利騷亂、西班牙騷亂、伊朗騷亂……再到法國鬧了一年的黃背心運動以及近期的大罷工，另外美國對特朗普的彈劾起伏、英國對是否脫歐的爭執不下、朝鮮宣稱進行了「非常重大試驗」將「改變戰略地位」等等，由此可以判斷，二○一九年的世界進入到動盪期。

如此多騷亂的現象，已是數十年少見。這種現象到底預示着什麼，會對人類社會帶來多大影響，將世界格局的再構產生怎樣的輻射作用，目前走向尚不清晰，需要拭目以待。

香港的二○一九，為什麼會這樣麻煩？有許多人從不同角度去分析原因，涉及經濟、政治、教育、去殖民化、美英介入，以及政府操作失誤等等，不一而足。

麻煩的是，香港的年輕人陷入很深，中產階級和精英階層捲入其中不肯拔出。年輕人和精英層代表着香港的未來和當下的中堅，這些人的「民心」，決定一個城市的秉性。

然而在處理這些錯綜複雜的矛盾中，有一個環節是逃脫不掉責任的，這就是治理香港的官員和公務員。人們似乎只看到香港警察在前面「淒風苦雨」打頭陣落得一身罵名，而各個位置上的官員，在該作為的時候卻沒見到什麼給力的作為。

香港政府多個部門這種放任不管的做派，某種程度上也助長了暴力行為的加劇。因為政府其他部門在其管理範圍內的不作為，一切責任和擔當就都壓到了警隊的頭上，使得警隊成了被攻擊的「出頭鳥」。

最困難的一年 最好的一年

內地去年下半年開始流行一句話：二○一九年是中國最困難一年，同時也是未來十年最好的一年。從這句話裏就能看出，人們對二○二○年報悲觀態度。

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