特輯：互聯網時代的文學和藝術（周曉晗）

互聯網和文藝，是一對很有意思的朋友。文學藝術在人類文明誕生之初便已出現，而互聯網是人類科技極盛時期的產物，他們一個家學源長，歷久彌新；一個初生牛犢，勢如破竹。而在今天網絡即將邁入5G時代的時候，我們看到兩者已經密不可分，呈現出一種全新的樣態。

我們傳統媒體的工作者，過去致力研究的是如何能將信息傳播輻射面最廣、效果最大化。後來發現要着力研究我們的受眾，以及他們的心理需求。因為傳播效果的好壞，不僅僅在內容的優劣、傳播路徑是否通暢，而是和受眾互動息息相關。那麼互聯網毫無疑問是此中的佼佼者，我們感受到一種全新的傳播樣態正在出現。而互聯網和文藝之間，我想談談四個問題。

閱讀方式的碎片化

首先我想談一談碎片化的問題。

很多人認為互聯網將文學的創作碎片化了。我認為這樣的觀點並不夠全面。並不是互聯網技術將文學的創作碎片化，而是回到改變的源頭，今天人們的閱讀習慣已經進入到碎片化需求的節奏。當下文學的創作生產和所有的商品一樣，從賣方市場轉向買方市場。不再是供不應求，而是供大於求。這樣的環境，也要求文學的創作者、生產者加以考慮讀者需求。隨着社會節奏越來越快，一部分沒有辦法深度閱讀、持久閱讀的讀者，只有轉向碎片化的方式，來延續自己的閱讀習慣。

所以我們可以看到的，並不是碎片化的閱讀全面的代替了深度閱讀，而是更多的樣態開始呈現，更多元的創作方式得以發展。當然我們不可否認，由於碎片化文學創作形態的出現，大大降低了文學創作的門檻，使得很多作品的質量良莠不齊，也出現了劣幣驅逐良幣的現象。但是回望這二十年的沉澱，我們看到那些既叫好又叫座的文學作品，大部分仍然出自功底深厚的大師之手，具有優質內容的經典長效性。這正好證明我們的讀者是具有鑑別力的，他們選擇的是碎片化的閱讀方式，並不是碎片化的知識體系。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應