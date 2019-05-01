特輯：五四：「文化」還是「武化」（袁一丹）

五四一發生就進入各色傳單、報紙、雜誌中，支持者與反對者經歷的種種突發事件，在這些印刷品層累性的記憶裏，匯聚成一個持續且完整的運動的形象。「五四運動」被數以百萬計印刷出來的語詞塑造成一個紙上的概念，並在需要的時候，上升為一種行動乃至思想的模式。五四為什麼會發生，它的精神是什麼，從中可以得出怎樣的經驗與教訓，這些都變成敵友之間以及同盟內部爭執不休的話題。五四的權威正是在反覆辯難中確立起來的。

五四的合法性

實際上民國八年五月四日那一天北京學生的示威行動，不僅對徐世昌執政的北洋政府來說，是「軼出規範以外」、「殊堪驚駭」的事件，就連陳獨秀這樣激進的新派人物，也未能立刻意識到這一事件的「偉大」意義及其背後蘊藏的社會能量。陳獨秀儘管被追封為「五四新文化運動的總司令」，但至少在運動發生的一刻，他並沒辨認出五四與之前革命、乃至尋常風潮迥異的面目，對此的第一反應竟然是「學生鬧事」！陳獨秀給遠在上海、迎接杜威的胡適通風報信時，描述了當日混亂的情狀，接着說「京中輿論，頗袒護學生。但是說起官話來，總覺得聚眾打人放火（放火是不是學生做的，還沒有證明），難免犯法」。

梁漱溟對學生運動的表態，正面指出五四的不合法性。梁氏認為幾千年的專制養成了國人要麼「揚臉橫行」、要麼「低頭順受」的習慣，得勢時明明犯禁卻倚仗民意，不願接受法度的裁判，他主張學生集體自首，遵判服罪。梁漱溟這種論調即便中理，在當時狂熱的空氣中，顯然是不合時宜的。《國民公報》主筆藍公武，充當學生一方的辯護士，開列了若干學生無罪的理由：首先，法不治眾，五四事件是共同意志的作用；其次，示威遊行乃是文明國家常見的政治風景；第三，公眾裁制個人在近世法律上亦屬正當行為；最後從道德方面看，懲處賣國賊不是惡行而是美德。

刊於《晨報》的〈學生事件和國家法律的問題〉一文援引易卜生《娜拉》中的一番對話，透露出論辯雙方的心態：

律師：法律不管人居心何如。

娜拉：如此說來，這樣法律是笨極了。

律師：不管他笨不笨，你總要受他的裁判。

娜拉：我不相信！難道法律不許做女兒的想個法子免得他臨死的父親煩惱嗎？難道法律不許做妻子的救他丈夫的命嗎？我不大懂得法律，但是我想總該有這種法律承認這些事。你是一個律師，你難道不知道有這樣的法律嗎？柯先生你真是一個不中用的律師了。

對於試圖以法律來解決五四問題的人，最乾脆的回答是：「我不相信！」還可以模仿娜拉的口吻反問一句：「難道法律不許國民用強力免除政府的煩惱，挽救國家的命運嗎？」如果法律不承認這件事或沒有這樣的法律，我們不如拋棄這「不中用」的笨東西。

五四的合法性—儘管並不建立在法理的基礎上—在上世紀二十年代初期仍然是懸而未決的問題。即使再新派的輿論也不可能明目張膽地表彰打人放火的「武化」運動，而只能「曲解」這一運動的意義，或將突然崛起的學生群體導入平和的方向。《晨報》可以算是輿論界與五四淵源最深的，雖然帶有研究系的黨派背景，還一度被譽為學生的機關報。本來對學運的發生，《晨報》就起到了煽風點火的作用，五四之後它自然站在學生那邊說話。至於為五四舉辦一年一度規模不小的生日會，這在京滬兩地趨新的大報中確實是獨此一家。《晨報》發起的「五四紀念」，不是單純的黨派行為，而有社會儀式的意味，其著者群可以大致歸為三類：一是五四運動的親歷者—青年學生，像羅家倫這樣的中堅分子；二是社會名流，以北大教授為主，有蔡元培、胡適、蔣夢麟、李大釗等；三是《晨報》所屬的研究系的頭面人物，梁啟超及圍繞在他周圍的報館主筆。紀念者的身份無疑會影響其對五四性質的界定。

五四是打人的日子？

學生界的主要焦慮是：五四究竟是文化運動，還是「武化」運動？燕大的學生領袖瞿世英在〈五四與學生〉一文中緊扣着五四運動與文化運動的關係做文章，稱五四「是奉着新文化運動的使命而來的」，其功績「不獨在拒簽德約，不獨是罷免國賊，不獨是街上添了幾次學生的遊行，也不獨是多發了幾次傳單」，而「是給中土一個有力的新文化運動的動機」。

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