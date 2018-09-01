特輯：他希望中國人活得像人樣──從柏楊的《中國人史綱》談起（陳漱渝）

談到史學，大家公認中國史學的祖師爺是司馬遷。司馬遷的《史記》是史學經典，同時又是文學經典。司馬遷修《史記》繼承了孔子的傳統。因為「王道缺，禮樂衰」，孔子才修《春秋》。《史記》之所以成為千古絕唱，也是因為這部作品針砭了「王道缺，禮樂衰」的現實。柏楊是一九六八至一九七七年成為階下囚之後才潛心治史的。柏楊不是宮廷史學家，也不是學院派史學家，而是一位平民史學家。他研究歷史不是為了補王道的缺失，重振封建時代的禮樂。他的史學著作是寫給中國普通人看的，是為中國平民百姓寫的，所以既通俗又生動，並不完全符合當今學院派的學術規範。比如，我沒看到書後有什麼中外參考文獻的目錄，書中的注釋大多是注音，而不是引文出處。對於號稱真龍天子的皇帝，他也直呼其名，如稱康熙皇帝為玄燁，雍正皇帝為胤禛，乾隆皇帝為弘曆……更為重要的是，這部八十萬字的皇皇巨制，從頭到尾都是飽蘸血淚控訴專制暴政。柏楊跟魯迅一樣，都是希望中國人活得有尊嚴，活得像人樣，能真正掙得做人的地位！

獄中修史與台灣的聯想

《中國人史綱》一書中最吸引我的是寫明代歷史的章節。那是一個西方文藝復興運動光芒四射的世紀，也是中國人醬在「斷頭政治」厄運中的世紀，一個大黑暗最可哀的時代。中國之所以在近代落後於西方，明朝的暴政恐怕應該視為一個源頭。在這一章中，柏楊不僅敍述了倭寇的騷擾和北方的外患，而且重點寫了當時官場的腐敗和宦官的橫行。我想，柏楊撰寫這些血淚文字的時候，聯想到的一定是台灣當年警特機構權力膨脹、門派林立、濫抓濫捕、無是生非，甚至誘民入罪！政治黑天暗地，人民呼天喚地。一九四五年高唱《歡迎國軍歌》的台灣民眾切身感受到，距離「仰見青天白日清」的日子還十分遙遠。

《中國人史綱》還揭露了中國歷史上的文字獄。歷史書上有所謂「康乾盛世」，大概是指當朝皇帝有開疆闢土之功吧。但魯迅和柏楊關注的卻是這些皇帝對內實行的「文化統制」。魯迅指，清的康熙、雍正和乾隆，特別是雍正和乾隆，在實行「文字獄」方面真盡了很大的努力。柏楊的《中國人史綱》中也有一節專門談清代文字獄。為了敍述簡明，該書還專門製作了一份表格，介紹有人是為了溜鬚拍馬遭罪，有人是為了裝神弄鬼遭罪，當然更多的情況是因為文字有影射之嫌遭罪，如徐述夔《一柱樓詩》中有一句為：「清風不識字，何必亂翻書」，即被剖棺戮屍，兒孫及地方官員全部處斬。乾隆皇帝甚至還查禁了他父親雍正皇帝恩准刊行的《大義覺迷錄》。

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