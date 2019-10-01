特輯：他的情人叫中國（潘耀明）

馬悅然以九十五歲高齡羽化升天，照中國的說法是福壽全歸，是笑喪。但是甫聽到他下世的一刻，兀自不大相信。

二○一四年初春，他與夫人陳文芬應邀到香港中文大學講學，九十歲的他，精神十分健旺，行動利索，一點都沒有老年人的趑趄萎頓。

睽違三年後，二○一七年初秋，我特地遠赴瑞典，在一片蓊鬱林木簇擁下的老人公寓拜訪他。驟然見到他，判若兩人，不禁大感意外，才知他因患了「壓縮性骨折」，原來身材魁梧的他，倏地縮短了半個頭，整個人瘦了一殼，走路要用扶助架。待與他深入交談後，赫然發現身體的缺憾似乎都難不倒他。精神矍鑠的他，侃侃而談他繁重的研究工作和翻譯計劃。所有這些都與他的第二故鄉──中國文化有關。

他說他對上海鴛鴦蝴蝶派始祖周瘦鵑研究有了新發現。他認為周瘦鵑不光是一個好作家，還是非常有水平的翻譯家，他準備寫與此相關的一系列論文。聽文芬說，馬悅然還在翻譯《莊子》（二○一八年四月譯畢）。

這種大氣魄、大工程文字工作，對於一個接近期頤之年的老人，簡直不可思議！

他對中國古典文學情有獨鍾，他是研究先秦文學的專家，翻譯過大量的中國古代和現代文學，古代方面包括《詩經》、《道德經》、《水滸》、《西遊記》等。

十多年前，在一次飯局上，馬悅然告訴我他有很多的翻譯計劃，他很想把中國現當代最優秀的文學作品都介紹到西方，他先後翻譯了沈從文、高行健、北島等作品。有一段時期，他對山西作家李銳的作品特別感興趣，幾乎把李銳的所有代表作品都譯成瑞典文。近年，他又對山西另一位新崛起的作家曹乃謙表示關注，並開始翻譯他的作品。

第二故鄉是中國四川

我與馬悅然於上世紀九十年代結識，當時他應香港中文大學邀請來港講學，劉再復兄介紹他給我認識。他住在九龍麗晶酒店（現改名為洲際酒店），我們在酒店大堂的酒吧喝酒聊天，面對燈火璀璨的維多利亞港，他一面呷威士忌，一面興致勃勃談他研究中國文學心得。第一次見面，他予我的印象是一個活力充沛的老人，心態也年輕，使我想到已逝的美國詩人保羅．安格爾，他們恍如徐悲鴻筆下的奔馬，在人生路上一直作奔騰不息的衝刺。所不同的是，保羅．安格爾不喜歡中國菜，所以平常吃飯他與夫人聶華苓，一中一西，各吃各的；而馬悅然則對川菜情有獨鍾。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應