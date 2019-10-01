特輯：佛緣九一九──馬悅然訂婚與離世之日（曹乃謙）

腦血栓後遺症使得我經常頭暈，兩年了不能寫作。今年秋天我就來到山東龍口高爾夫壹號養病，為的是這裏海邊的氧氣足。這天上午接到一個女孩的電話，可我耳聾，聽不清她說什麼，讓她給我寫短信。一會兒短信來了，先說是成都《華西都市報》文化記者張傑，可後面的話讓我倒吸了一口冷氣，她問我可知道馬悅然先生有不幸的消息嗎？我趕快簡單回覆問﹕「什麼不幸消息？」她說﹕「你和馬悅然先生是好朋友，你也不知道這事，那但願是誤傳吧。」

這時我猛地想起什麼，趕快開電腦，一下看到有文芬的信。我的心咯噔一下子就快速地跳起來，顫抖着手點開信後，看到的是「悅然今天下午三點半在家過世」。

我不由地大聲「啊！」了一聲，老伴聽到了跑過來問：「咋了咋了？」我哽咽着嗓音低聲說：「悅然，走了。」

沉默了一陣，老伴才問：「多會兒？」我說：「今天。」

可今天是多會兒？我們都不知道。我在這裏養病，真的是經常不知道今天是多會兒。

我電腦快壞了，經常黑屏。這又黑了，當我把視屏弄亮，才知道今天是十月十七日，可這時又看見文芬的又一句話：「我想起來，今天就是我們在你家訂婚的日子。」

我趕快劃開手機點開日曆：十月十七日，農曆九月十九。

啊！九月十九！我再次大聲「啊」地叫起來。

悅然﹕「我有話要說」

十四年前的那天，二○○五年的那天，農曆是九月十九的那天。

那天早晨我上街買菜，發現街面上比平時多了好多家賣香火的攤子，而且是人擁人擠的，生意很旺。我好奇地向一個剛買了香火的老人打問，他的手向上指指說：「你不看，天藍藍的。是個好日子。」見我還不明白，他又說：「今天是南海觀音菩薩的成佛日，是個喜慶的日子。」

竟然有這麼巧的事。瑞典的諾貝爾文學獎評委馬悅然先生和台灣的文芬女士，還有我的好朋友李銳和蔣韻四位貴賓今天要來我家作客，正好就遇到了這麼個喜慶的日子，真是有緣。

就是那天，我在客廳飯桌擺杯盤碗筷，悅然推推我胳膊：「乃謙。你給大家把酒倒好，我有話要說。」我以為他是想要在吃飯時跟大家碰碰杯，再說說什麼話，我說：「沒問題。」說完，繼續忙我的。可是不一會兒，他又揪揪我衣服說：「乃謙，你給大家把酒倒好，我有話要說。」我抬起頭問他：「現在？」他連連地點頭說：「對。就是現在。」

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