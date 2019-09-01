特輯：作為歷史現場的金門──夾在兩岸之間七十年（江柏煒）

金門，舊稱浯江、浯洲，由金門本島、烈嶼、大膽、二膽諸島所組成。位於台灣海峽之西、閩南九龍江口、廈門灣及圍頭灣外，具「固若金湯，雄鎮海門」之勢，十四世紀後半以降即為海防戰略要地。十七世紀中葉起，島民東渡澎湖、安平、鹿港等地，成為台灣早期住民的一支。十九世紀中葉起，金門成為閩南重要僑鄉之一，青壯人口陸續遠渡南洋各埠、日本長崎與神戶等地謀生。僑匯經濟支撐了僑眷的生活，也促進了僑鄉社會的近代化。

中美防禦條約並不包括金門

但是自一九四九年十月的古寧頭戰役開始，金門成為國共對峙的前線島嶼，原本開放的、流動的邊陲僑鄉，成為一個相對封閉的戰地。一九五○年六月韓戰（Korean War）爆發後，杜魯門（Harry Truman）總統決定讓台灣海峽「中立化」（neutralization）以阻止中華人民共和國攻擊台灣及中華民國反攻中國大陸。先前未能解決的中國內戰問題開始國際化，進而成為更大尺度的全球冷戰（The Cold War）的一部分。然而，台灣海峽的中立化不保證金門獲得和平，相反地戰爭持續發生於金門，如一九五○年七月的「大膽戰役」、一九五四年的「九三戰役」（第一次台海危機）、一九五八年的「八二三砲戰」（第二次台海危機）、一九六○年「六一七砲戰、六一九砲戰」等。這些戰役的歷史影響，就是國際地緣政治下的台灣海峽兩岸分治的結果。一九五八年美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）曾發表聲明：「包括金門及馬祖的沿海島嶼，對中華民國有極重大的意義，且與柏林對西方的重要性相比擬。」

事實上，在一九五四年「九三砲戰」第一次台海危機之後，美國開始重視金門戰略地位且加以援助。而發生於金門的戰役直接促成《中美共同防禦條約》（Sino-American Mutual Defense Treaty）的簽署。但弔詭的是，條約第六條載明：「……所謂『領土』及『領域』，中華民國是指台灣及澎湖諸島，美國是指在其管轄下的西太平洋屬領諸島。」這說明了金門、馬祖的尷尬角色。這兩座島群的地緣政治及軍事戰略上極為重要，但在法律上並不在防禦條約的範圍內，條約中也讓國民政府認知到從台灣、澎湖或外島的武力使用將會影響美國。條約一方面阻止共產黨擴張，一方面也防止中國內戰衝突的擴散。

另一方面冷戰不僅是國際局勢的衝突，也具體影響一個地方社會的發展。一九五六年，金門實施戰地政務體制，下轄金門縣政府及會屬單位（物資供應處、金門酒廠、金門電力公司、西園鹽場、正氣中華報社、金門高中、金門農工職校等單位），強調一元化的統治與控制；一九六○年之後更以「建設金門為三民主義模範縣」為目標，推行三個四年經濟建設計劃，積極發展「管（政治）、教（文化）、養（經濟）、衛（軍事）」的建設。這個歷史過程被哈佛大學教授宋怡明（Michael Szonyi）稱為「軍事化的烏托邦現代主義」（militarized utopian modernism）。簡言之，將軍事動員、社會控制、經濟建設、意識形態教化包裝於一種自我宣稱為理想性的、實驗性的政治計劃之中，對外抗衡中國共產黨的軍事威脅，對內壓抑反對聲音、減少政治阻力，以便有效掌控戰地等。直到一九九二年，長達四十三年的軍事治理及戰地生活經驗是金門軍民的共同記憶。

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