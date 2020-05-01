特輯：俄羅斯疫情為何急轉嚴重？──兼談莫斯科華人圈子風波（左貞觀）

五月初，繼歐洲的意大利、西班牙、美國等國之後，俄羅斯新冠病毒患者的劇增，引起了世界各國關注和焦慮。它從世界各國患者總人數的第十幾位一下子跳到了今天的第二位。

今年頭三個月的病疫情況一直保持在很低調的水平上。在上一期給《明報月刊》的文章中大致介紹了俄羅斯的情況和為什麼感染規模不大。但從四月份開始，俄羅斯疫情開始迅速發展，感染人數暴增，四月二十至二十九日每日新增患者人數一直在四千至六千之間徘徊。當時，專家以為疫情高發期來臨後就不會再增加了。但沒想到從四月三十日起開始突破一萬例後，至今差不多十多天一直保持在每天有一萬到一萬一千之間的新患者出現。現在專家好像看到了高發期出現的苗頭，但是沒人能說這一定是高峰。截至五月十一日，俄羅斯總感染人數已突破二十三萬人，僅次於美國。俄羅斯疫情有下列特點：一、由於大規模進行核酸檢驗（已有五百五十萬人檢測過），所以能測出有百分之四十多的病毒患者是無症狀的，這些患者可以在家裏隔離養病。需要住院的人數沒有劇增。二、俄國新冠病毒患者死亡率比較低，只有百分之一。

雖然高峰期還沒渡過，但俄羅斯有關解除隔離措施的話題越來越頻繁。在電視裏觀眾不停的向專家提出問題：「什麼時候能解除隔離措施？」可見一個多月隔離措施讓大家越來越厭煩，已經忍不住了，有蠢蠢欲動的感覺。政府也為了恢復和發展經濟起見，從五月十二日起，在莫斯科允許一部分建築和工業單位開始工作，但也嚴格要求在地鐵、公共交通和場所戴口罩和手套，不然要罰款五千盧布。莫斯科的隔離和自我隔離措施沒有在原定的五月十二日解除，它將延續到六月一日。現在也不可能解除，疫情的高峰期還沒過去。

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