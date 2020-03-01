特輯：借唐婉三字：瞞、瞞、瞞（嚴歌苓）

遙望武漢，春風又綠漢江岸。而這是個多少人沒有等來的春天。這是個多少逝者無法被吻別的春天。這是個被一千三百萬武漢人錯過的春天。

我在柏林，遙遠地陪伴武漢人，自我囚禁在院子的鐵柵欄內，也是一天天錯過了早春。院裏院外，野花都開了，最近開放的是勿忘我。花朵雖小，但一藍一片，藍得靜謐而傷感：勿忘我，勿忘我，似乎是明白人間終究薄情而善忘，誰又堪勿忘？假如我們民族都長了一副好記性，記住一次次災難，我們的記憶存儲盤早就爆了。

這已經是我們家自我囚禁的第三周。權當作陪伴苦難的武漢人、湖北人，以及我散落各地的自我囚禁的朋友、同胞，也陪伴方方。上周六，離我們家半里地的奧林匹克體育場吼喊震天，足球賽照常舉行。這樣的萬人群嗨，最逼我自我囚禁於鐵柵欄之內。站在鐵柵欄裏，遙看那些身着球迷裝的柏林人嗨過我家柵欄牆，一路扔下他們的啤酒瓶、薯片袋。對於球迷們的短暫公德、教養休假，各國人都一笑而諒。何況這是春季到夏季他們最後一次群嗨，從此柏林將取消所有大型群聚活動。我簡直為他們痛楚。日耳曼族的內斂，緘默、攢出的吶喊都只能到那樣的場合釋放。

究竟為何而瞞？

去年十二月底，國內的一個朋友向我發來最初的病毒信息，是一個醫生告誡「護士妹妹們」的截屏，我就向我在柏林的武漢女友告警。她的母親和兄妹都住在武漢，但我懷疑她是否實時向她的家人轉達了我的緊張。中國人遇事「瞞、瞞、瞞」，我幹過，你幹過，她或他幹過，我們都幹過，不是嗎？一瞞，首先是不願做烏鴉，這也不無幾分善意。二瞞，是怕麻煩；直面接受噩耗者的驚懼、恐慌、悲憤，甚至歇斯底里是很麻煩的，是給自己行天大的不方便，因此這需要把責任看得比天大的不方便更大的人才能承擔。最後一瞞，對我便是疑團了，究竟為何而瞞？

為了某者能吃好一頓飯，這個壞消息先瞞了他吧；為了能把這個年過好，先瞞到過了年再說吧；為了大家還能在無知無畏中傻歡樂，樂一時是一時，瞞一時是一時，難道不也有撞對大運的時候？壞事瞞着瞞着就化了的，大事瞞着瞞着就變小的，再瞞一瞞吧。可這病毒只有三微米，什麼樣的遮天手掌能捂得住？病毒如此兇惡神速，瞞得不如漏得快呀，多少人還被瞞着，就死了，以死來告訴你，真相絕瞞不住。

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