全球疫情專號

金耀基、魯 鳴、堅 妮、顧月華、紐約藍藍、尹浩鏐、陳浩泉、鍾 華、唐 凌、Jacques Gosselin、綠騎士、山 颯、陳 彥、何 飛、吳 敏、孫 瑋、黃鳳祝、張 嵐、左貞觀、米拉．艾哈邁德、華 純、王 樂、曹景行／撰

本刊三月號特輯是「新肺炎疫情專號」，那時彷彿仍是中國的事、武漢的事；到了本期五月號，已經成了全球的大事，所以特別推出「全球疫情專號」特輯，作者群遍布全球：美洲的美國、加拿大；歐洲的英國、法國、德國、意大利、西班牙，非洲的埃及，中東的伊朗，亞洲的日本、韓國，當然還有我們香港這個地方。

截至四月二十日，新冠肺炎全球確診個案達二百四十萬人，有十六萬五千人死亡。其中以美國的確診和死亡個案最高，七十六萬人感染，四萬人死亡。感染人數的前五名依次是美國、西班牙、意大利、德國和英國；死亡個案的前五名是美國、意大利、西班牙、法國和英國。我們都有作者分析當地應對疫情的方針、優劣，也帶來了獨家相片，但幾乎都是空無一人的大街，除了偶爾見到購買必需品的長龍，這是浩劫下的現實世界：蒼涼、無助！

難得的是，人們並沒有倔服，很多名人都為地球打氣，在此，金耀基教授也特別獻上墨寶。我們相信，只要同心協力，人類肯定可以打贏這場仗的！

──編者

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