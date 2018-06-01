特輯：劉以鬯書信與評論集──香港文壇前輩的筆耕歲月　（鄭政恆）

劉以鬯先生在六月八日離世，哀悼之辭不勝枚舉，相關討論紛至沓來，在此我試一試另闢蹊徑，談談劉以鬯的書信。

過去多年，香港文學界甚少出版書信結集，最近兩三年，卻有馬輝洪編輯的《舒巷城書信集》（其中有舒巷城致劉以鬯的信四封）和高林編的《羅孚友朋書札輯》，而陳智德編輯的《香港文學大系一九一九至一九四九：文學史料卷》，也有書信與日記一輯，可見香港作家的書信集錄，正是方興未艾。

劉以鬯和夏志清的交往

劉以鬯除了是編輯和小說作家，也是一位出色的文學評論人。《端木蕻良論》（一九七七年）是劉以鬯的第一部評論集，也是他唯一一部現代作家專論。而這本小書的其中一個焦點，其實是在不太高調的附錄部分，「關於端木蕻良的通信」收錄了劉以鬯與夏志清的通信，本文並不在意於端木蕻良的評論，而是劉以鬯和夏志清的交往。

附錄由夏志清的書信開始，據夏志清所說，二人早在一九七○年由程靖宇介紹認識，而因為劉以鬯「補『補遺』」一文，令夏志清對劉以鬯「抗戰時期這段文學知識之廣博，深為佩服。」而信末又說「近讀『東北區天安門郵票』大文，兄所知之廣，實驚人。」

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