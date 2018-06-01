1918年 12月7日生於上海，原名為劉同繹，字昌年。原籍浙江鎮海。

1918年 12月7日生於上海，原名為劉同繹，字昌年。原籍浙江鎮海。

1936年 正式開始寫作，發表首篇短篇小說〈流亡的安娜．芙洛斯基〉，刊於《人生畫報》。

1941年 畢業於上海聖約翰大學。

1942年 抵達重慶，擔任抗戰報紙《國民公報》副刊編輯。

1944年 擔任《掃蕩報》副刊編輯。

1945年 寫作小說〈地下戀〉，發表於《文藝先鋒》。

1946年 抗戰勝利後回到上海，創辦《和平日報》副刊，以父親的遺產成立懷正文化社。

1948年 獨自到香港，擔任《香港時報》副刊編輯，出版第一本中篇小說《失去的愛情》。

1950年 五十年代，劉以鬯與著名歌影星顧媚戀愛更一度訂婚，不過戀情其後無疾而終。

1951年 為了生活，不斷投稿，其後短篇小說集《天堂與地獄》於香港海濱書屋出版。

1953年 前往吉隆坡擔任《聯邦日報》總編輯。

1956年 於新加坡邂逅舞蹈家羅佩雲，隔年結婚。1957年 從新加坡返回香港，再次擔任《香港時報》副刊編輯。

1963年 於香港海濱圖書公司出版《酒徒》。

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