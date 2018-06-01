特輯：劉以鬯的文學人生

香港著名小說家、報人劉以鬯先生六月八日於香港東區醫院過世，享年九十九歲。先生生前著作等身，中短篇小說、微小說、詩體小說、故事新編皆精妙。最著名的必然是激發香港導演王家衛拍攝電影《花樣年華》的《對倒》，以及被譽為「中國第一部意識流小說」的《酒徒》。劉先生一生對編輯、出版充滿熱誠；創作上秉持、追尋創新精神與嘗試的勇氣，對香港實驗性文學、編輯出版工作都作出了莫大的貢獻。

為對劉先生作緬懷，本特輯邀請了與劉先生友好，並一直從事劉以鬯創作研究的學者兼電影人黃勁輝，對劉以鬯小說手法與特性作詳細分析描述，且尤彰顯當中的視覺性質與電影感。評論人鄭政恆嘗試另闢蹊徑，從劉以鬯的書信、評論集中窺看其與各文化人、名家的交往，亦指其留下的歷史資料，是香港文學研究的重要依據。

二○一五年九月本刊特約記者陳志明在香港劉府與劉以鬯先生做了一次獨家專訪，同時也可能是劉先生最後一次接受如此詳盡的訪問。其中記錄了劉先生自開始寫作至大學畢業後，經歷太平洋戰爭，從上海千里接力遠赴重慶與香港展開其編輯工作的經過。訪談中，劉先生更提到自己對文學的看法。他主張文學創作要有試驗和實踐、文學作品必須具備藝術性，以及文學作品不應單以表現外在世界為滿意，更應表現內心世界的衝突。

劉以鬯先生雖駕鶴西去，但他留給我們豐碩的文學遺產、不凡的文學人生，豐富了香江歲月。 ──編者

文章回應

回應