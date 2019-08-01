特輯：反修例運動與大學生角色（文灼非）

「八．一八遊行」在風雨飄搖的悲涼氣氛下安然度過，市民秩序井然，沒有發生重大衝突，大家都鬆了一口氣。香港是國際知名的示威之都，數十年來示威群眾與執法人員都相安無事，到近月情況發生變化，頻頻出現失控的局面，甚至盛傳要出動解放軍、武警鎮壓，令人擔憂。暑期將盡，各大專院校快陸續開學，不少學界代表發起罷課，局勢如何發展，值得關注。

每年八月，是各大專院校的迎新活動黃金日子，剛拿到大學入學通知的中學生，將迎接人生的重要新階段，度過幾年無拘無束的大學生活。最近由於社會氣氛凝重，局勢發展難以預料，多所大學取消了開學典禮，校長與學生代表沒有機會向新生致詞。我念大學的上世紀八十年代沒有正式的開學禮，一般同學可能要等到大學畢業典禮才有機會見到校長。校園的迎新活動基本是由學生自主，大學的學生事務處及相關部門提供協助。當年中央學生會、院會、系會、宿生會都舉辦各式各樣的迎新活動，由茶會、旅行到宿營，各自精彩。中央學生會的大型迎新營在各個宿舍舉行，有鮮明的主題，有熱心的組長，有豐富的活動，引導同學思考大學生的角色及對時事的關心。

大學生應發揮主動角色

我進大學的那一年剛好中英就香港的前途舉行多輪談判，兩國代表針鋒相對，英殖一百四十年的香港何去何從，牽動市民的心。那一年的迎新營以香港的前途為主題，十號風球下我在港大最古老的宿舍明原堂度過幾天，同學對香港前途的熱烈討論，留下難忘回憶。今年是很特別的年頭，有多個紀念：五四運動一百周年，中共建國七十周年，中美建交四十周年，《中英聯合聲明》簽訂三十五周年，「六四」事件三十周年，佔領運動五周年……

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應