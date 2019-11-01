特輯：吳冠中百年誕辰紀念

司徒元傑、吳可雨、吳為山／撰

今年是吳冠中先生誕辰百周年，吳冠中是當代具有重大影響力的中國藝術家，他為中國畫的現代化、油畫的民族化做出了傑出貢獻，在海內外享有很高聲譽。創作以外，有生之年，吳冠中將自己數百幅的作品無償捐贈給國內外多間美術館、博物館，傾情致力於繪畫藝術普及與教育的推廣。

為配合百周年誕辰紀念，多個機構都舉辦不同的展覽活動，其中香港藝術館亦新落成永久「吳冠中藝術廳」，精選展出吳氏作品，包括眾多新捐獻以至未公開曝光的吳氏作品，開幕展於年底舉行，展期至明年，並計劃有一連串配合活動。為深入了解吳冠中無比獨特的人生與具前瞻性的藝術風格，本刊邀請主責該項目的香港藝術館首席研究員司徒元傑，就其工作及研究的經驗撰文評介，並配以多張吳冠中經典和新捐獻的畫作，讓讀者先睹為快。

吳冠中長子吳可雨，描繪吳冠中一生堅持用生命創作，追求藝術理想的心跡，也披露吳氏臨終前記掛捐獻作品供大眾欣賞的點滴。著名雕塑家吳為山，憶述為吳冠中先後兩尊銅像塑像的經歷，以及如何注入心像與精神，呈現「真的猛士，不僅留下美，更留下精神」……

吳冠中與香港及本刊有着深厚情誼，自上世紀八十年代始於本刊發表文章，隨後一直為本刊長期作者，撰文不下數十篇。他熱愛藝術，關心家國，樹立典範，謹藉百年誕辰之機，一同紀念。

──編者

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