特輯：回顧與前瞻：二○一九年台灣與兩岸關係（林泉忠）

所謂「逢九必亂」，二○一九年大中華地區「亂源」的焦點無疑是香港，不過這一年台灣也從四十二個候選字中，選出了「亂」作為二○一九年台灣的代表字。

二○一九年台灣社會的「亂」

二○一九年台灣的「亂」，離不開因總統大選而引發的亂局。這一年是大選開打年，包括藍綠在內台灣社會的政治角力風起雲湧、此起彼伏，自然是不在話下；包括「香港風暴」在內的「中國因素」相當程度地使台灣總統大選的選情發生逆轉，卻非預料中事；中美貿易戰使部分大陸台資撤回台灣，為台灣經濟結構的重整注入新血；沒有「懸念」的蔡英文連任，又將如何影響未來四年的兩岸關係，仍然是移不走的焦點。

雖說台灣每次大選，幾乎都要上演「你死我活」的戲碼，今年的詭譎之處，卻與往年不盡相同。過往的選舉，大多是不到最後，無法輕易斷定勝負，因此選戰競爭者之間最後階段的衝刺，便往往成了媒體的最大焦點。然而，此次總統大選的最後階段，卻幾乎沒有「懸念」，蔡英文遙遙領先的態勢更勝於上屆，說本屆台灣大選在投票前已經結束，亦不為過。

此次大選，最異乎於過往的，莫過於從年初到年末之間，選情發生了一百八十度的逆轉現象。二○一八年十一月二十四日台灣的「九合一選舉」一方面締造了「韓流」崛起的奇蹟，另一方面則是蔡英文的民進黨遭遇滑鐵盧式的潰敗，將幾乎不可能勝選的頹勢，直接帶進二○一九年。在那個階段，所有輿論及專家評述，幾乎都斷定蔡英文連任無望。

處變不驚 小英克服初選危機

然而，奇蹟卻在其後一一發生。為了扭轉局勢，蔡英文「處變不驚」，首先重整黨務系統，雖然因敗選而辭去黨主席的職務，小英透過運作成功地讓卓榮泰接班，卓也先後順利邀請已回歸田園多年的昔日「政壇金童」羅文嘉回鍋擔任秘書長、「太陽花學運」領袖林飛帆擔任副秘書長，好不容易逐步穩住黨內士氣及強化了外部形象。

殊不知其後卸任行政院長賴清德突然跳出來登記參加二○二○總統大選的黨內初選，開創了台灣總統直選以來黨內要角挑戰尋求連任的現任總統先例，讓小英顏面一時盡失。由於一旦初選失敗，蔡英文必須在二○二○年五月下台，而之前的最後一年也無可避免地成為實質上的「跛腳看守總統」。

然而，突如其來的打擊，並沒有壓倒這位堪稱李登輝以來素質最高、能力最強的女性總統。結果，蔡英文巧妙地善用現任總統的資源及反擊習近平談話的利多效果，逐步站穩腳步，終於克服了從政以來的最大危機，成功贏得初選。

初選內亂 國民黨大傷元氣

另一邊廂，同樣是峰迴路轉的初選，國民黨不僅沒有通過初選贏得黨內團結，更因郭台銘出走而傷痕纍纍。

執掌中央黨部的吳敦義主席及仍在黨內具有一定影響力的大佬包括馬英九、郝龍斌等各有盤算，先是拿如日中天的韓國瑜來卡朱立倫，後來又想利用郭台銘來卡韓國瑜，殊不知郭台銘的氣勢還是起不來，最後郭憤而退黨，造成黨內分裂。

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