特輯：在藝術中永生（吳可雨）

二○一九年，吳冠中先生誕辰一百周年。百年滄桑、百年巨匠。我父親從一個誕生在中國江南貧苦農家的孩子，到成為享譽國際的藝術巨匠，經歷了何等漫長而艱辛的歲月。

一九五○年，我父親抱着為祖國、為人民發展藝術事業的滿腔熱忱，從法國巴黎回到新中國，開始在東西方藝術融合的道路上艱苦探索，一心一意以勤奮作畫實現自己的藝術理想。在那交通和食宿都極為困難的年代，他背着沉重的油畫箱和畫板，常常就是靠兩條腿，跋山涉水、櫛風沐雨，在深山叢林中、在江河峽谷間，尋找美、發現美、創造美。

年復一年，吳冠中的繪畫創作在祖國的泥土裏扎根、發芽、茁壯成長，他確信自己用心血澆灌的藝術已經開花，他確信自己在藝術探索上已經走出了新路。但是，在那壓制藝術創作的複雜險惡的社會環境中，卻苦於無人理解、無人欣賞，甚至還遭受排斥、批判。父親不止一次對我說過「我的作品，不被現在的社會認識，等我死後，總有一天，會成為『出土文物』，被將來的社會認識。」父親的話，透露了對當時藝術創作環境的強烈不滿，更表達了他對自己作品的藝術價值的充分自信。在那些幾乎看不到希望的日子裏，父親執着地、癡迷地、苦行僧般地堅持藝術創作，因為藝術是他的生命，無論生活條件怎樣艱苦，無論創作環境多麼壓抑，他絕不妥協，永不放棄對真善美的追求。

幸運的是，吳冠中晚年趕上了中國改革開放的時代轉折。半個多世紀以來，吳冠中所追求的藝術理想始終不變，他所堅持的藝術探索的方向始終不變，他所創造出的作品的藝術價值永恆不變。但是，我們賴以生存的社會環境變了，我們社會的基本價值觀變了，我們社會對藝術作品和藝術家的評判標準變了，而這種變化正是朝向人類文明社會的發展進化，是改革開放政策推動的巨大的社會進步。

用生命創作 供大眾欣賞

正是這種巨大的社會進步，使原以為自己今生創作的藝術品，只會死後作為「出土文物」被後世認識的吳冠中，能夠在有生之年，看到自己作品的藝術價值得到當今社會、當代人民的高度評價。

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