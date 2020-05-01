特輯：在鼠年過着鼠輩生活──與疫情碰撞的新加坡（尤　今）

二○二○年一月份的新加坡，驚人地嫵媚。鳥兒的啁啾喚醒了沉默的天空，草在瘋長，花正絢爛，那種萬象更新的蓬勃朝氣，讓人對生活充滿了美好的憧憬。我滿懷歡喜地上網訂購機票，落實四到七月之間長達三個月的旅行計劃；除此之外，我也接受了多所學校的邀請，為莘莘學子開設創作訓練班。生活好像一軸美麗畫卷緩緩在眼前開展。工作忙碌，生活順遂，每天早上張眼是笑，晚上閉眼也是笑。

然而，平地一聲雷，一種具有高度傳染性而又聞所未聞的病毒「二○一九新型冠狀病毒」，突如其來地竄了出來，心狠手辣地把人們快速地推向了一個痛苦的深淵。這些來源不明的病毒，造成了一個個、一串串連續不斷而又讓人束手無策的死亡；與此同時，它還夾帶着萬鈞之勢，飛向了世界各國。各國政府，紛紛下令鎖國封城，一個個原本人聲鼎沸、活力充沛的繁華城市，轉瞬間成了「萬徑人蹤滅」的死城。城裏傳出唯一的聲音，是病患痛苦地在醫院裏與死神掙扎的喘息聲；死亡的氣息，處處彌漫。

「抗疫典範」失守

一月二十三日，新加坡有了首宗確診病例。政府沉着應付，呼籲大家保持社交距離，取消大型聚會，僅允許十人的小聚；鼓勵公司讓一部分員工在家裏辦公，避免陷入「一人染疫而殃及全體」的困境；此外，凡出入公共場合如餐館、銀行或超市等地方，都必須測量體溫。基本上，由一月份到三月中旬，新增病例不多，生活如常，一切的一切，都處於可控的狀況裏。儘管如此，政府也不敢掉以輕心，在生活許多細節上設定限制，諸如在超市、菜市、熟食中心等地方畫上記號，指定人們必須保持一米的距離；此外，紅事白事都從簡處理。這個時期，新加坡被外界譽為「抗疫典範」。

然而，接下來的情況卻有了令人猝不及防的轉變，確診病例以跳躍式的數字向上攀升，各項措施逐步收緊，生活一下子全都亂了套。從三月二十三日起，新加坡禁止所有國家的遊客入境，而持有新加坡工作准證的外國人中，也只有從事醫療或公共交通服務者才可入境。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應