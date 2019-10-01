特輯：外文版金庸小說大觀

彥 火、岡崎由美、王健育、謝衛東、朴宰雨、阮麗芝／撰

十月三十日，查良鏞（金庸）先生逝世一周年。人雖遠去，但他的十五部小說不但留存下來，還流傳開去：金庸小說已經被翻譯成多種文字，而且這項工程還會繼續下去。

為了總結金庸小說外語翻譯的成果，繼往開來，本期特輯邀請了曾主編、研究、翻譯金庸小說外文版的學者專家，回顧金庸小說的翻譯情況。英譯本方面，彥火從去年出版的A Hero Born說起，談到一九九六年以降的金庸小說英譯，原來金庸最滿意閔福德教授的《鹿鼎記》譯本；如果有見過日文版，都會見到封面有岡崎由美教授的名字，她主編了金庸日文版全集，她撰文細膩的道出如何面對和解決翻譯過程的困難；王健育先生創立法國金庸學院，也是《射鵰英雄傳》的譯者，他與《神鵰俠侶》和《天龍八部》的譯者謝衛東教授分享法文版翻譯的情況；韓國方面，原來「射鵰三部曲」曾被稱為《英雄門》，朴宰雨教授除了介紹眾多金庸小說版本，還分析了金庸小說在韓國大行其道的原因；阮麗芝女士把金庸小說正式帶到越南，她從上世紀五十年代盜版金庸小說說起，介紹多位越南文版譯者。

「有華人的地方，就會有金庸小說。」這句話已變得不太合時宜了，一旦金庸外語版越出越多，相信有一天，將會是「有人的地方，就會有金庸小說」。

──編者

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