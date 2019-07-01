特輯：夢魘槍聲的迴響──從「六四．三十」到「反送中」（陳清華）

一九八九年六月四日凌晨三時

北京天安門廣場

歷史博物館門外，旁邊那趟大的空地，今夜已變成了救傷站，傷者不斷從四方八面送來，先治理一下再送醫院。在橫七八躺的各種擔架上面，躺着學生、市民、媽媽、小孩，死的死、傷的傷；擔架已不敷應用到一個地步，連廣場帳篷中的生鐵摺床和醫院本身的附床也直接用來搭抬傷員。我走在傷者痛楚中的哀嚎與逝者永遠的沉默之間，在強忍着面對強權冷血打壓的憤怒，在試着專心眼前也許仍能生還的人。

而在這生嚎傷號當中，還重遇那夜在北京師範大學中遇過的高個子同學，只是今夜的他，已默寂的倒在自己的血泊之中。上午三時三十分，從板車上轉來一位還不到十四五歲的小伙子，正淌血、個子不高的他，竟就是剛才已逝的高個子北京學生的弟弟。這時頂着一副黑膠眼鏡的醫護，一手按壓着傷者給子彈撕裂了的大腿側、一手探入了傷口找着找着。接着，他示意一起協助按着傷者大腿的我放手：「傷者已不再動了。」「還不過是個孩子！」醫護吶喊着，厚厚的眼鏡片，映着天安門城樓下、燒焦了的裝甲車所冒出的熊熊火光；遠處，隱約可見一排排藍色的曳光彈，像國慶的呼嘯，劃破夜空……。

二○一九年六月十二日下午四時半

香港太古廣場前

我是在確定警方發射第一顆橡膠子彈之後，才迎着逃離現場的人流相反方向回到金鐘。我要看看現場的朋友和社區的青少年，因為我不覺得有任何人需要面對橡膠子彈。

路上遇到一位和我一樣穿着恤衫西褲、但口罩卻戴反了的朋友，呆呆站在金鐘道的路肩上眺望：「而我都不知道我的學生跑到那裏去了、一個也找不着……」他喃喃自語的說着：「夏愨道那邊清場了嗎？」我答：「清了。」然後便着他一起繞到樂禮街警察防線側後的金鐘花園。那裏也找不到他的學生，卻倒是遇上了另一組正把物資後撤的初中學生。我倆一邊協助，一邊跟學生們談，大意是：「如果你選擇留下，我尊敬你、支持你，如果你想走，我幫你走。」

就在言談之間，警方手擲催淚彈便如散花落在我們所在的花槽旁，接着警察便以警棍敲打盾牌在斥喝聲中推進。「走呀！不要給毒打，不要給他們逮到。」我把兩位未肯退場的學生帶到了天橋上，接着循正義道繞到太古廣場的背後。

到我再回到天橋上時，只剩下一位學生。「他們早有準備吧，但我不會走。」連聲線也仍是童音的他，流露着的卻是無比堅定的眼神。這時他才察覺：「嗯，怎麼你沒戴口罩？」我沒有應答，望着他臉上正一閃藍一閃紅的，映照着橋下延綿不絕正增援的警車燈號，只想到三十年前的那個夜晚……

那夜的機槍與坦克、今天的橡膠子彈與棍棒。原來特區政府已淪落到一如三十年前的中共，為保權力甘用不成正比且無差別的武力對待市民。

一九八九年六月四日凌晨五時

往北京協和醫院的路上

當我和同行的李蘭菊，在現場醫護一句「安全的回香港去，把這一切告訴全世界」的囑託，在救護車閃亮的燈號照亮如戰場般的北京街頭、往協和醫院崇文門分院前進之際，回望暗夜中旗幡圍伴的「民主女神像」，想到了座像落成的那天，在千人同頌宣言中開首的一句：「久違了，民主女神。七十年前，我們的前輩曾高聲呼喚過你的名字……」只是沒人能預見：

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