特輯：天上一顆星──懷念悅然（李　銳）

十月十八號早上起床後，習慣性地打開手機，猛然看到文芬發來的微信：悅然十七號下午三點半鐘，坐在家裏餐桌旁的椅子上安然去世了。一時間，難以置信的衝動讓腦子裏一片空白……下意識地，為了證明自己的難以置信，我馬上翻看之前的微信記錄：九月二十一號文芬來信，講述他們一年之內的四次病危又轉危為安的經歷，還在講悅然難以癒合的腳傷一隻已經好轉。隨後還有悅然坐在輪椅上的照片，雙腳包裹紗布，人瘦了很多，沒刮鬍子的臉上還是那個熟悉的笑容。文芬說，現在右足傷口差不多好了，繼續奮鬥左足。我回答說，相信他能給我們一個奇跡。為了給他們鼓勁，我還專門找出二○○六年六月我和蔣韻陪他們兩人同上五台山，尋訪能海法師的幾張照片。靜穆的寺廟背後，遠山、森林、藍天、白雲一派澄澈，浩蕩的山風吹亂了我們的頭髮和衣角。一切恍如昨日。

為什麼不呢？既然九十三歲的悅然還能完成新的譯作，為什麼九十五歲就不能繼續下去呢？

可是，不能。真的不能了。永遠不能了。

文芬說，悅然吃了兩口麥片加牛奶，說了一句不舒服，十秒鐘之內就坐在椅子上升天了……

從一九八六年六月悅然寧祖給我第一次寫信，商討翻譯《厚土》，到二○一九年十月十七日，足足三十三年的友情，悅然撒手而去。

實現去呂梁山的願望

不知為什麼，眼前忽然閃現出悅然在邸家河捧起冰涼的泉水赤膊盥洗的豪爽場面。那是一個經歷了十五年等待和挫折的約定。從一九八九年初一直等到二○○四年八月二十八日下午，悅然終於實現了他的願望，來到呂梁山當年我插隊六年的邸家河村。第二天一早，從閏月子家的窯洞裏醒來，悅然舀了半盆大缸裏的泉水，就在窯洞前的台階上脫光了上衣赤膊而浴，嘩啦嘩啦撩起的冷水在晨光裏晶瑩璀璨地飛濺，順着他健壯的胳膊又嘩啦嘩啦地流回到盆裏，閏月子和家人站在一邊喊，嗨呀，水太涼！不敢着了涼！不敢洗啦！

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