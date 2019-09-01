特輯：建國七十年與世界華人

林泉忠、江柏煒、葉國豪、蔡俊威／撰

中華人民共和國建國七十年，從一九四九年到今天，人民歷盡滄桑，既經歷了反右、文革、「六四」的劫難，也見證了新中國建立的歡欣和憧憬，爾後嘗到苦盡甘來的改革開放、經濟起飛的果實，如今蔚成世界第二大強國，目下正與世界霸主美國打一場貿易硬仗，至於鹿死誰手，仍未分曉。

七十年來國內的大事，每一件都能獨立成書，本刊也多次組織特輯分析。今期特輯想從海外這個少為人談論的角度去探討：在中華人民共和國的周圍，同是炎黃子孫，血濃於水，但體制不一樣、內地管治未能觸及的地方，在這七十年跟中國的互動和演變。例如台灣，七十年，三代人，每一代人對中國大陸的感情和想法都不一樣（葉國豪文章）；又例如金門、馬祖，原來跟台灣不一樣，並沒有被美國包括在《中美共同防禦條約》，讓他們的身份認同有點尷尬（江柏煒文章）；也例如回歸前後的香港，與台灣雖然治權不同，兩者卻同是巨人之下的命運共同體（蔡俊威文章）。當然還有世界各地的華僑，林泉忠分析他們祖國觀的變遷。

散落在世界不同角落的華人，跟這個七十歲的巨人密不可分。希望國家繼續朝着改革開放的方向步伐前進、不斷發展和壯大，才是中國老百姓和全球華人福祉和共同願望。

──編者

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