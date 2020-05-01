特輯：後疫症的全球公共衛生體系改革（陳偉信）

隨着疫情在國際社會稍為放緩，不少國家均開始思考後疫症的政府角色與國際治理。早前美國發起Tweet For Taiwan運動，希望各國政府支持台灣參與本年的世界衛生大會（World Health Assembly），惟北京外交部強調，台灣參與五月世界衛生大會的前提，是要接受「一個中國」原則，台灣衛生部長陳時中則直言難以接受一個「本來就不存在」的條件作為參與世衛大會的基礎。

正如筆者早前在本刊提出，新冠肺炎突顯現時全球公共衛生的制度及決策框架，似乎不足以應付是次疫情所帶來的衝擊及長期影響。事實上，世衛體制作為聯合國框架、戰後體系的延伸，能否應付「大脫鉤」（Great Decoupling）、甚至是「新冷戰」時代的公共衛生問題已是一大問號，而隨着可預期的戰後體系崩潰，單以世衛體制處理公共衛生問題，能否面對今後疫情的發展及防治工作，值得深思。本文嘗試拋磚引玉，勾畫全球公共衛生改革的面向。

全球公共衛生應「去主權化」

處理改革全球公共衛生體系之先，我們必須要理解當下公共衛生體系的基本運作條件︰一是公共衛生被視為國家主權的重要部分，二是公共衛生責任及資金分配問題。現時的國際公共衛生體系仍以主權國家主導，即使世衛希望介入也要成員國自願及主動分享，世衛才有能力掌握疫情的相關資訊甚至是基因圖譜。即使如歐盟這個高度區域整合的超國組織，醫療體制及政策尚屬歐盟成員國的權力領域，因此歐洲執委會在處理是次新冠肺炎疫情時資源捉襟見肘，僅可透過協調成員國之間的邊境管制，放寬歐羅區國家財政預算的限制，以及透過僅有的財政手段協助成員國經濟復甦這些間接方法，協助歐盟成員國渡過疫情及今後的經濟難關。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應