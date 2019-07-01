特輯：從「反送中」看新社運模式的五大特徵（林泉忠）

香港自六月九日爆發第一場「反送中」百萬人大遊行以來，運動已持續月餘，迄今仍未平息。

如今事件已產生多方面的影響，包括導致林鄭特區政府可能陷入長期的管治危機、香港社會對中央政府的不信任日益加劇、台灣社會對北京堅持以「一國兩制」來統一台灣的呼籲更加抗拒、以美國為首的國際社會對香港局勢表現出罕見的高度關切等等。

與此同時，這場發生在二○一九年香港空前的抗爭運動，在過程中已呈現出許多有別於過往抗爭運動的特徵，即使與五年前的「雨傘運動」相比較，也不難發現兩者之間有不少相異之處。

規模最大，形態多樣化

一、香港史上最大規模的抗爭運動

香港歷史上發生的超過五十萬人以上的示威遊行，共四次，包括一九八九年支持北京「八九民運」、二○○三年「反二十三條立法」、二○一四年「雨傘運動」，以及今年的「反送中」運動。其中，又以「反送中」運動的規模最大，包括六月九日「百萬人大遊行」、六月十六日「二百萬人大遊行」，以及規模較小的七月七日「九龍區遊行」、十四日「沙田遊行」等。合理估計，截至本文截稿的七月十五日，「反送中」運動僅在香港的總動員人數已超過四百萬人次以上。

換言之，此次香港的「反送中」抗爭運動發展至今，在參與人數上，不僅刷新了香港自己的紀錄，也堪稱二十一世紀以來世界最大規模的抗爭運動。

二、抗爭運動形態多樣化

五年前「雨傘運動」形態的軸線，正如運動初始的概念「佔領中環」一樣，以佔領部分道路為主要形式，地點則以金鐘為中心基地，還包括旺角和銅鑼灣兩個次級據點。

吸取了上次因佔領部分道路，一定程度造成了民眾生活不便，不利於持久凝聚社會支持力量的經驗，此次「反送中」運動不再選擇長期佔領街道的方式，而是以大規模和平示威遊行為主軸，輔以各式各樣、層出不窮的手法，展示了令人耳目一新的抗爭模式。

即使在傳統的遊行方式方面，除了港島例行的遊行路線之外，這次還「遍地開花」，不僅首次舉辦了「九龍區大遊行」，在沙田、上水等地也出現了規模不一的遊行隊伍。

除了遊行示威，運動形態更趨多樣化，集會、短時間佔領街道、衝擊立法會、圍堵政府行政部門及警察總部、學生發動學校聯署，社會還出現四位以自殺形式表達抗議的案例。此外，集體巡訪各主要國家的駐港領事館提交請願書、在國際主要傳媒刊登廣告，也是此次運動的新生事物。

無大台，五年一代新課題

三、「無大台」—新世代的運動模式

在歷史留下紀錄的大規模社會運動，幾乎都毫無例外地存在帶領運動的領導人物或團體組織。

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