特輯：情牽巴黎（易　堂）

香榭麗舍大道的街燈燦爛裏，晚霞已經失去了往日的嫵媚。鐵塔的陰影似乎拉得更長，春風還是像冬天的朔風一樣，讓巴黎人的耳朵和鼻子凍得痛紅！

三月初前，巴黎還像一個率性的美少女，招搖着全世界所有向往的人們。疫情的傳播讓大多數人們恐慌！夏威夷、加州、紐約、倫敦相繼出現了疫情，而一月二十四日巴黎才出現第一例武漢輸入的肺炎。風輕雲淡，在巴黎依舊舉辦着時裝表演、藝術品拍賣、歌劇和交響音樂會……老佛爺仍然人聲沸騰！那時候，不少人開始了對倫敦的疑慮和對巴黎的擔心。但航線仍然爆滿，旅館依舊訂爆，巴黎依舊讓人瘋狂！本來在巴黎想享受巴黎的春天的常住客，已經改成住幾天匆匆離去。開完會，原本準備住幾天遊覽的，參加完盛宴的，都只留一、兩天默默離去！一些人開始不再盲目樂觀。笑容開始僵硬，香檳和紅酒開始了銷量增加，有人開始儲酒！

二月二十五日出現無接觸死亡。政府拉響了一級防禦。

二月二十九日確診一百例疫症陽性。政府提高到二級防禦警報。

三月十四日政府發出三級防禦警報！封城！三月二十八日之前，政府仍無強制帶口罩建議！

到三月底法國確症已經接近五萬例。

疫情下的日子

歐洲人是害怕感冒的，但他們聽信武肺不會人傳人，所以看起來是大流感，採取被動免疫、被動接症、被動大面積檢測。結果五百個醫務人員感染，五人死亡！

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