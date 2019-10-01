特輯：想念馬悅然教授（劉再復）

十月十八日早晨，聽說中國人民和中國作家的偉大朋友馬悅然教授遠走了，我一陣陣悲傷，想起以往歡樂相處的日子，想到一起笑談《靈山》那些精彩的片段和精彩的語言，那是多麼美好的瞬間啊。想到如今四星高照、靈山失落的情景，我們又會有多少共同的感慨。可是，物是人非，再也不可能相聚了，想到這裏，又覺得悲哀。據說，他臨走前跟親人說﹕「我累了，該去休息一下。」可是這一「休息」，便是長眠，便是永別，這怎麼不讓我懷念不已。

確實累，但不怕累

悅然教授確實太累了，他閱讀、研究、翻譯、判斷、交往、演講，樣樣都是累活兒。僅從西方飛到東方就飛了幾百回，環繞地球也不知多少圈。他是一個真正「讀萬卷書、行萬里路」的人，其超人的勤奮是我親眼看到的。

作為中國文學的知音和傳播者，他對中國文學的閱讀量多得實在驚人，且不說當代作家和當代詩人的創作他跟蹤不放（他翻譯了魯迅、沈從文的代表作，翻譯了高行健的《靈山》和很多劇本，還翻譯了北島和台灣的很多詩歌），從古代的屈原到清代的曹雪芹，他都朝夕閱讀，非常熟悉。在百忙中，他竟把中國的四大名著（即四大經典小說）中的兩部《水滸傳》和《西遊記》從中文翻譯成瑞典文。其工程之浩大，文字轉換之艱難，難以想像。一九九二年我到斯德哥爾摩大學擔任客座教授，他正在翻譯《西遊記》，每翻譯出一章，都高興得像小孩，愉快地告訴我，今天又翻完一章了！去年我寫作《西遊記悟語三百則》時，還想到他天真的笑影。

作為瑞典學院院士、諾貝爾文學獎的十八名投票者之一，他又必須閱讀大量的西方小說、詩歌、散文。一九八七年諾貝爾文學獎授予了俄國的流亡作家布羅斯基，他就認真地閱讀了他的全部詩作。對其詩歌稱讚不已，他還帶我去見布羅斯基的瑞典文譯者，稱讚布羅斯基的詩寫得好，譯者翻得好。他懂得瑞典文、英文、中文，直接閱讀了許多英文著作，給我講了許多英文故事。他說從印度逃亡到英國的奈葆爾的《大河灣》等作品寫得很好，「你看了以後一定會有共鳴」。

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