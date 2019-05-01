特輯：我們處於什麼樣的困境中？──五四運動百周年感言（李春陽）

整個二十世紀的百年，由於一九四九年政權的更迭，彷彿一分為二，前五十年與後五十年似乎截然兩樣，教科書所謂「新舊社會兩重天」，但是歷史表象背後的內在脈絡沿襲卻昭昭可察。比如五四運動由北京的大學生發起，是自發的「外爭國權，內懲國賊」政治訴求的集體表達，一二九學生運動雖有所不同，共產黨的領導和組織變成真正的驅動力，但運動學生達成政治目的卻的確是在五四遺產基礎上的發揚。文革肇始，依然學生率先造反，但這回卻是奉旨造反，且主力從大學生變為中學生，大串聯大集會大批鬥大檢閱，轟轟烈烈，這些無知少年後名之曰知識青年，令其大規模上山下鄉。五四運動七十周年之際，學生們最後一次自發上街，迅速得到全社會的回應，似乎立刻要開創全新的時代，實際則不是那麼回事。

人為製造文白對立只有一個後果

白話文運動志在改造書面語，廢除文言，提倡以白話寫詩作文，肇始於一九一五年，胡適首先在留美學生間討論，後移師國內，〈文學改良芻議〉刊載於《新青年》，胡適提出八不主義，陳獨秀以「文學革命論」、「三大推倒」回應之。其實白話文在漢語歷史上至少已存在了五百年以上，如果把唐朝的變文和俗講、宋代的語錄算進來，已有千載了。晚清已有過一回白話文運動，裘廷梁等人力主辦白話報紙，但風靡一時影響巨大者，卻是梁啟超半文半白的「新民體」，直至一九四九年，政府公文報章社論等實用性文章仍使用文言：等因奉此、接洽為盼這類的話，若改為口語則不像回事。文言不是科舉，說廢就廢，它作為語言資源和庫存，舊時代的讀書人浸淫已久，新文學運動早期的大師，皆文白兼能通曉外文。魯迅的白話小說，周作人的小品文，雖然一向被視作白話文運動的實績，卻不能不歸功於他們在舊學上的深厚修養。張恨水的白話文直承明清小說，趙樹理的白話小說，有意與新文學傳統保持距離，卻從民間說唱中吸收了養份。毛澤東的白話文章「老三篇」—〈為人民服務〉、〈愚公移山〉、〈紀念白求恩〉，是最為典範的白話文，文革中全民背誦，不是當作文章去欣賞模仿，而是視作教誨和行為指南。

白話文言並非界限分明，很多時候是難於區分的，即使在排斥文言最嚴厲之時，成語運用也未廢止，而多數成語，是濃縮的固化文言。人為地在語言中製造文白對立只有一個後果，就是讓好幾代年輕人失去了語言的教養。如今不得不疾呼只有一個漢語—這是事實，而讓大家明白卻困難重重，比只有一個中國還要難懂！統一多元的漢語，是我們僅剩的家園。新文學與舊傳統之間的緊張關係，至今沒有解決，用「急在情物而緩於章句」解釋得通嗎？

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