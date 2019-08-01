特輯：抓緊時機考驗政治智慧（劉銳紹）

反對《逃犯條例》的運動不斷升級，官方「平亂的決心」也越來越大，短期內難以看到解決的跡象。眼前，最重要的工作就是防止形勢進一步惡化，然後尋求解結的機會，避免出現各方也不希望看見的結果。

官方的決心越來越大，源於他們對事件的判斷。官方認為，事件已經變了質，由反對《逃犯條例》，轉化成為推動「港獨」的行動；「港獨」不再流於口邊，而是變成公開的具體行動，這是令官方最為擔心的。

此外，公開的行動不單是提出各種「獨」的主張，還表現在暴力行動上，更可能發展至恐怖主義。所以，港澳辦發言人明言「香港已出現恐怖主義苗頭」。這種表述比三年前升級。二○一六年「旺角暴動事件」之後，時任香港中聯辦主任、現任港澳辦主任張曉明曾指香港的「分離分子已出現恐怖傾向」。可見，北京的擔心是明顯的。

與此同時，外國（尤其是美國）在背後支持的行動越來越猖獗。北京認為，過去，美國利用民主基金會等非政府組織，直接或間接培養「港獨」或反華勢力，如今不單培養，而且培訓。還有，美國把香港的事情跟中美貿易爭拗聯繫起來，接見香港異見人士的次數越來越多，官員的級別也越來越高。這完全是美國在其他國家進行「顏色革命」的翻版。

了解北京的想法，就容易理解為什麼北京近期的態度越來越強硬了，因為這不單涉及中央與地方關係，更是中國抗衡美國「和平演變的鬥爭」。所以，北京罕有地點了「香港新四人幫」的名字（陳方安生、李柱銘、黎智英、何俊仁），預示着未來的發展將有更多動作。

玉石俱焚不是中國的利益

不過，按目前種種形勢來看，北京即使從緊處理香港局勢，但也考慮到眼前的各種現實情況，不會像反對者所說的「攬炒」；因為玉石俱焚不是中國的利益，而是美國最想看見的情況。北京眼中，美國已把中國視為一個強勁的對手，已不再是「假想敵」那麼簡單。目前，美國感到仍然可以在中國身上取得較大利益，但當中國越來越強大的時候，美國要制約中國也難了，所以它將在關鍵的時候令中國由漸強變成弱。北京有此看法，自然也作出務實的行動，不會自亂陣腳。

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