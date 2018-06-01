特輯：新加坡峰會，誰是贏家？　（丁　果）

六月十二日，一波三折的特朗普金正恩高峰會在新加坡舉行，全球二千五百名媒體記者見證這場重要卻又充滿戲劇性的歷史峰會。七十二歲的特朗普「對決」三十四歲的金正恩，這兩個曾經隔空對罵為「精神錯亂的美國老糊塗」（mentally deranged U.S. dotard）和「小火箭人」（Rocket Man），在八個月前曾經把東亞推到一場戰爭甚至是核戰爭的邊緣，讓世界緊張得冒汗，如今卻「一笑泯恩仇」，通過不到一天的高峰會，竟然化戰爭為玉帛，還彼此高度評價對方。金正恩宣布把「過去拋在身後」，特朗普宣布東亞和平已臨，大家可以「高枕無憂」。

美朝峰會，創下了戰後敵對雙方和解的最新歷史，也是給冷戰劃上最後的句號。

中國是最大贏家？

特金峰會，是一場沒有先例的峰會，也創下了輿論界對峰會分析的最多分歧解讀。從原則來看，無論東方西方、窮國富國，國際社會對朝鮮半島從「戰爭的邊緣」走向「和平的開端」，都高度評價。但對於創造歷史的兩位主角，都覺得有一種複雜的心態。因為在半年前，金正恩充斥在全球媒體上的形象還是神秘、殘暴、瘋狂，可以「炮決」自己的親姑丈，如今則華麗轉身，變成「陽光燦爛」的青年世界領袖，在特朗普嘴裏，金正恩從「火箭人」轉變為二十六歲就能接手國家管理的「天才型領袖」；同樣，從紐約地產界鉅子走入白宮的特朗普總統，也顛覆了自由世界領袖的「傳統定位」，粗俗、狂妄、自戀、無恥、多變是他的特徵，對西方盟友都毫不留情，卻對獨裁者金正恩「情有獨鍾」，他在全球各地點燃貿易戰的「漫天烽火」，如今卻搖身成為「和平締造者」，這種戲劇性的變化，讓人看得眼花繚亂，卻也五味雜陳。

不過，無論是誰，只要避免戰爭，尤其是核戰，來創造和平，總是值得讚許的。由於這個歷史性會談只是舉行了一次，聯合聲明也比較空洞，除了確認朝鮮半島無核化的最終目標之外，最具體的是朝鮮將摧毀一個遠程彈道導彈的試驗場，美國則要暫停美韓聯合軍演。於是，特朗普是輸家，金正恩是最大贏家的說法開始流行。此外，由於歷史性會談的結果與中國在半島核危機發生的時候提出的「雙暫停」（美國暫停軍演，朝鮮暫停核試驗）和「雙軌並行」（同步實行半島無核化和建立和平機制）相似，因此，有美國主流媒體酸溜溜地說：中國是最大贏家。

其實，半島危機不是賭博，而是戰爭與和平的選擇，牽涉到成千上萬人的生命。因此，「金特會」開啟了半島和談以及和平的進程，所有參與國家都是贏家，東亞和全球也是贏家。和平是人類最高的價值，不管是誰，只要締造和平，就理應獲得掌聲。

美國媒體的混亂

美國主流媒體在峰會前後表現不一。在去年朝鮮一而再、再而三試射中遠程彈道導彈、核子彈甚至氫彈的時候，媒體對平壤和金正恩的「戰爭邊緣遊戲」相當緊張，不斷催促白宮給中國施壓，因為它們認為中國是最能影響朝鮮立場的國家，能夠讓局勢得到控制。隨後，特朗普以強硬對強硬，推出了「美國核武器比朝鮮更厲害」的語句，並輔之於艦隊的逼近巡弋，讓人感覺戰爭一觸即發。美國媒體發出了警告，謂特朗普是「瘋子」，根本不懂核戰爭對美國的危害。不過，當韓國平昌奧運帶來和平契機，特朗普接受金正恩拋出的橄欖枝，決定與金正恩舉行峰會。對此，美國媒體抱着看熱鬧的態度，他們認為一貫多變的特朗普和金正恩不會熬到峰會舉行的那一刻。果不其然，在峰會之前不到二十天，特朗普發出了不參加峰會的公開信。美國媒體又是一頓諷刺。

殊不知，當峰會成功舉行，美朝達成共識之後，美國媒體在一片驚訝聲中，開始挑剔峰會的成果，謂特朗普和美國是最大輸家，因為受了金正恩的欺騙，非但沒有得到朝鮮切實承諾廢除核武器的具體計劃，只是承諾銷毀一個彈道導彈發射場，就以暫停美韓軍事演習，以及可能放鬆制裁作為回報，讓金正恩得以緩過勁來，可以繼續在恢復經濟的同時，積蓄發展核武的能量。美國媒體也把支持高峰會的中國扯了進去，謂這次新加坡峰會的最大贏家是中國。因為在整個峰會談判中，中國雖然沒有出現，但金正恩推出的條件和美國接受的協議，就是中國提出的「雙暫停」和「雙軌進程」，而在將近一年前，白宮還全面否定中國方案，要平壤一步到位廢掉核子武器。

這種批評似乎讓特朗普左也不是，右也不是，以至於特朗普發出推特，謂批評他好戰的人，跟諷刺他取得和平成果的人是同一批人。特朗普斷言，美國最大的敵人不是朝鮮和中國，而是「美國的假新聞」。

不過，特朗普深知，美國的輿論批評，對他的中期選舉是重大的傷害。因此，特朗普一方面和白宮團隊全方位為高峰會的歷史協議辯護，稱金正恩是「可敬的談判對手」、「一個有才幹的愛國者」，與他批評加拿大總理杜魯多是「不誠實且懦弱」剛好形成強烈的對比；另一方面，他為了扭轉輿論批評，又對中國五百億商品祭出了懲罰性關稅。這種情況與特朗普對待俄羅斯總統普京一樣，為了證明沒有「通俄門」，他就故意對俄羅斯實施最為強硬的政策。但事實上，特朗普對普京的尊重遠遠超過對他的前任奧巴馬總統，故而他在七國峰會上面對六個盟國的圍攻時，突然提出應該把普京請回七國集團，對普京的重視，已經超過盟國領袖。

可見，美國不少主流媒體繼續採取「逢特必反」的策略左攻右打，就是要製造特朗普根本就沒有美國總統質量的政客形象，卻在無形中違背了最基本的邏輯。一個普通的美國朋友說，他也不喜歡特朗普，但對新加坡峰會則讚賞有加，因為就是半天的會議，可以排除東亞地區目前存在的戰爭危機，並有可能導致平壤棄核，這絕對是成本划算的政治運作。

中國的危機

毫無疑問，從新加坡峰會的歷史協議來看，中國確實是贏家。東亞戰爭熱點的引信被翦除，中國是最大的受益者；同樣，美韓聯合軍演暫停，對中國周邊的安全也是利多。不過，特朗普停止軍演的目的，當然不止是對平壤示好，也是為美國節約國防開支，因為特朗普在國內推動的世紀大減稅政策，正在使白宮囊中羞澀，財政捉襟見肘，必須要到處「開源節流」。不過，更為危險的是，特朗普在峰會後的記者招待會上透露，他希望駐紮在韓國的數萬美軍最後能夠「回家」。這是特朗普將美軍撤出東亞的預兆。

從表面上看，一旦美軍撤離，中國在地緣政治中的老大地位無人能及，對朝鮮半島局勢的控制也更加得心應手。不過，特朗普早就知道美國撤出世界領袖的地位後，就會出現權力真空，而中國是可以填補這個世界領袖地位的不二選擇。為此，特朗普一定會未雨綢繆，為美國退出東亞、卻又不讓中國坐大做些事情。通過打貿易戰削弱中國的經貿實力，當然是一種方式；通過《台灣旅行法》和美國駐台北辦事處新大樓的落成，來打台灣牌，甚至突破「一中底線」，是另外一種方式。但最厲害的一招是，廢除朝鮮的中遠程導彈之後，默許朝鮮擁有短程彈道導彈以及某些核彈頭，以此讓日本和韓國也擁核，在中國周邊地區掀起核軍備競賽，以此進一步拖垮中國，惡化中國的投資環境，把中國困在東亞，難以走向世界。因此，北京不必因為峰會採用中國的解決方案而沾沾自喜，而是要借力使力，監督美朝後續談判朝半島無核化的方向一步一腳印地朝前邁進。只有朝鮮半島實現無核化，再加上美軍撤出韓國，東亞才能確保發揮世界經濟火車頭的作用，而日本和韓國也會與東亞強國即中國攜手合作。

特朗普是一個商人總統，絕對不要小看他的談判能力，明顯賠本的買賣他是不會做的。太過輕視特朗普，無疑是麻痹自己；同樣道理，金正恩也不是一個可以隨便擺布的年輕人，他依賴中國來抗衡外部敵對勢力，但他也十分忌諱被中國控制，因此不斷在朝鮮黨內和軍內消滅「親華派」，對此，北京也要十分警惕，不要輕易被他唬弄。唯此，中國才能善用美朝直接對話，推動和平落實。

（作者為本刊特約記者。）

文章回應

回應