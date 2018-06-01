特輯：朝鮮半島局勢有何改變？　（鍾樂偉）

踏入二○一八年以後，朝鮮最高領導人金正恩擺脫掌管平壤政權六年多以來的常態，先於年初的新年講話上，向當時新近上任不足一年的韓國總統文在寅伸出和解之手，表示願意在未來日子就改善朝鮮半島關係踏出友善的一步。首個重要舉措，自然是因應年初平昌冬奧契機，金正恩先派出龐大的朝鮮選手團與文藝表演團參加，後來也透過其妹妹金與正親身到訪首爾，與韓國總統文在寅直接會面，拉近兩國的信任。到了四月底，兩韓正式踏進近十年來難得的親密關係，隨着金正恩與文在寅兩度在分隔朝鮮半島的板門店內舉行峰會，並簽署兩韓共同發表的「板門店宣言」，表明平壤堅定推進棄核的決心。金正恩藉着遞給韓國的橄欖枝，亦向周邊地區與國家元首表達出主和的意願，而當中首位迎接金正恩到訪的國家領袖，便是中國國家主席習近平。

金正恩藉着破天荒的首次外訪，與習近平手牽手，以行動否定過去數年流傳朝鮮斷然發展核武、忽略理會北京的感受，而導致中朝關係不再如昔日般親密的說法。後來就在東北亞各國商討如何與平壤攜手解決核問題之際，美國總統特朗普忽然決定接受金正恩的私人邀請，與平壤就如何推進朝鮮半島無核化舉行世紀性的雙邊峰會，並取址新加坡舉行，震驚全球。雖然二人曾經在欠缺互信基礎問題下，就舉行峰會的誠意短暫地出現分歧，而特朗普亦視當時金正恩第二度訪華後，平壤態度突變而怪罪北京從中作梗，有意挑撥離間而感到不滿。但幸好最後在文在寅再次訪問華府，作為朝鮮與美國的橋梁，遊說兩國珍惜難以建立的友好氣氛，力陳無論如何也要舉行峰會以後，特朗普與金正恩終於成功在六月十二日的美朝歷史性在位元首會面，並以簽署「聖淘沙宣言」作為峰會的高潮一刻。

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