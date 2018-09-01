特輯：柏楊逝世十年祭

二○○八年四月二十九日，柏楊離開了我們。今年八月二十五日，由中國作家協會主辦的「『重回大陸真好』—柏楊捐贈陳列展」在中國現代文學館舉行，翌日更舉行「柏楊先生創作與人生學術研討會」，可見，轉眼十年，人們並沒有忘記他！

本刊特組織特輯記念，邀請了徐榮昌撰文概述會議情況，文中特別提到由中國現代文學館館長李敬澤在會上宣布：「中國現代文學館將在柏楊研究中心推動『柏楊學』的成立。」研究柏楊，不得不提《中國人史綱》，陳漱渝從這本書談起，他認為柏楊跟魯迅一樣，「都是關注國家和民族命運的作家，從來就沒有將制度批判和國民性批判割裂開來，對立起來」。此外，應鳳凰說文學史上遺失了柏楊五十年代以真名郭衣洞發表小說的時代，她的文章補遺了一段重要的史實。

十年前，本刊悼念柏楊的特輯題為「他為蒼生寫作」；此時此刻，茲借陳漱渝文章的題目代柏楊疾呼：「希望中國人活得像人樣。」

──編者

附本期特輯文章要目：

〈他希望中國人活得像人樣──從柏楊的《中國人史綱》談起〉（陳漱渝）

〈記北京柏楊逝世十周年學術研討會〉（徐榮昌）

〈文學史遺失了柏楊小說〉（應鳳凰）

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