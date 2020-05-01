特輯：死去的應死有所值──五月天　瑞典乍暖還寒（王　曄）

「我厭倦了！」七十二歲的退休醫務人員夏斯汀在電話裏抱怨，厭倦於呆在室內、厭倦於公共衛生局負責人安德斯．泰格內爾一次次的藉口，「都是廢話！」夏斯汀的表達在瑞典並不典型，瑞典風提倡積極、幽默、感恩。而她竟敢抱怨，看來真受夠了，已不在乎政治正確。

世界各地都有人問，如何看瑞典抗疫策略，是成是敗？我以為這問題還無法回答。首先，鑑於病毒特性尚未全部為人掌握，疫情或為長達兩年或更久的長跑，下結論為時太早。其次，已披露的瑞典疫情相關事實和數據能給出完全相悖的詮釋，這是病毒特殊性和長期化所致，全部行動是並無最佳選擇情況下的利弊權衡。如瑞典的稅，這裏省下就得在那裏付出，無法躲閃。在瑞典這樣人力奇缺的小國，顧這頭就顧不上那頭。儘管如此，瑞典疫情表現裏有很多明顯失誤。

瑞典和其緊鄰挪威和丹麥都在三月十二日前後進入意大利疫情爆發後的緊張狀態。挪威和丹麥立刻採取包括關閉小學、幼兒園、餐館等在內的嚴格封鎖措施。瑞典直至三月底才提出群聚不超過五十人，餐館服務保持距離等社會層面依賴民眾自覺的政策，小學和幼兒園始終開放。直觀後果是瑞典因新冠而死的人數是丹麥和挪威的數倍。而今鄰國謹慎開放，瑞典疫情曲線業已下降，死去的人成了巨大的前期代價。瑞典的抗疫主張的出發點跟挪威距離不遠，都有意平緩疫情曲線。而在具體做法上，安德斯始終對群體免疫左等右盼，雖然，他從不承認。客觀而言，這個為伊波拉病毒作戰過的資深專家，女兒正在南方馬爾默市新冠病房做一線護士，他充滿救死扶傷的美好意願，他對群免的留戀更可能基於疫情初期、於歐洲佔主導地位那一種對病毒和疫苗周期的認識。眼下，越來越多的人認識到，群免的獲得代價太高，也充滿太多不確定性。

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