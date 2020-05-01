特輯：浪漫法蘭西民主抗疫反思（陳增濤）

法國政府在五月十一號，依照原定的策略和計劃，為從三月中開始執行的封國禁足令鬆綁。遠在一月二十四號，法國就有了第一個確診為「冠狀病毒」的來自武漢的高齡遊客，二月中在巴黎醫院救治無效去世，但沒有引起太大的公眾注視。在法國，冬季是感冒流行的季節，是老年人去世的旺季，因而見怪不怪。對於肆虐武漢以至在一月二十三號封城，及中國媒體開始時稱為「武漢肺炎」的疫情，法國媒體一開始就稱為冠狀病毒，既不叫武漢肺炎也沒有冠以「新」字，一直沿用至今。對於有中國人斤斤計較反對用「武漢肺炎」，覺得有點吹毛求疵。雖然說二月初只注重內政的法國電視台已經開始大量的報道武漢封城後的疫情消息及醫學專家的討論，一直到二月下旬意大利米蘭地區的疫情突然迅速蔓延，法國政府才開始實質的行動起來。對於既有中國武漢封城前車在先，又有意大利疫情大爆發在後，法國政府卻要等到最後一刻才開始啟動抗疫措施的封國禁足令，究其原因，其一是法國作為民主國家，政府很難在社會還沒有達到一定的共識前推出禁足令限制人民的行動自由，其二是法蘭西浪漫懶散的民族性，如果老百姓沒有足夠的自覺，很容易不執行甚至反抗政府的行政命令，以致禁足令效果大打折扣。其中當然也有歐美國家政要對於防疫意識的薄弱而掉以輕心。

浪漫法國人的務實

雖然說法國政府在新冠病毒疫情來到大門口才驚醒過來，其反應速度卻是既科學又透明的。考慮到對武漢疫情過於片面的了解，以及武漢醫療服務曾經面臨崩潰的困境，法國政府防疫策略的首要目標是通過科學的分析如何有效的控制病毒感染的蔓延，保持醫療服務有足夠的能力救治重病者。

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