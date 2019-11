特輯：淺談金庸作品英譯本（彥　火）

關於金庸作品英譯本,近年又有新的進展,令人感奮!

金庸武俠小說《射鵰英雄傳》英譯本第一卷,二○一八年二月二十二日由英國麥克萊霍斯出版社(MacLehose Press)全球發行出版。

這是該書首次被譯成英文出版。

一冊《射鵰》翻譯了六年

英文版《射鵰英雄傳》先在倫敦書店內銷售。這本四百多頁的譯作的英文名為The Legend of the Condor Heroes。封面正中畫有一隻展開的黑色翅膀,上方印着第一卷的英文譯名《英雄誕生》(A Hero Born),旁邊配以中文書寫的「金庸」。

英國最大連鎖書店沃特斯通在其網站介紹這本書:



如果你喜歡《魔戒》,那一定不要錯過《英雄誕生》……跟着郭靖和黃蓉踏上探險之路,看他們墮入愛河,和他們一起經歷各種戰爭與打鬥。一部交織着中國功夫、歷史和愛情的小說,保證讓你深陷其中無法自拔。

由於金庸原著情節豐滿、篇幅較長,翻譯需時,出版商將其分為四卷陸續翻譯出版。單是第一卷翻譯和出版,歷時近六年,可見繁難。該書譯者、瑞典女士郝玉青(Anna Holmwood)接受記者採訪時說,她深知金庸原著在讀者心目中的地位和受關注度,因此她是「懷着一顆謙卑的心」在翻譯的。

據譯者表示:「金庸的作品裏有俠肝義膽、江湖情仇,是全世界讀者都喜歡的內容。她十分看好中國武俠小說在英文圖書市場的前景。」

出版社主編保羅.彭格斯向記者說,他非常享受閱讀英譯《射鵰英雄傳》第一卷書稿的過程,「這是一個絕佳的故事,有可愛的人物,充滿智慧和魅力,故事背景也極其引人入勝,我希望自己也能親眼看看宋朝的大運河。」

《雪山飛狐》最早有英譯本

金庸武俠小說的英譯本,最初應是一九九六年香港中文大學出版社出版的《雪山飛狐》(Fox Volant of the Snowy Mountain,Olivia Mok翻譯)及一九九四年為配合金庸先生赴澳洲參加作家節,由閔福德(John Minford)翻譯的《鹿鼎記》(The Deer and the Cauldron)兩個章節。

