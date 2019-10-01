二○一九年十一月號 彥火 專題．特輯

特輯：淺談金庸作品英譯本（彥　火）

Lau Y H

關於金庸作品英譯本，近年又有新的進展，令人感奮！
金庸武俠小說《射鵰英雄傳》英譯本第一卷，二○一八年二月二十二日由英國麥克萊霍斯出版社（MacLehose Press）全球發行出版。
這是該書首次被譯成英文出版。

一冊《射鵰》翻譯了六年
英文版《射鵰英雄傳》先在倫敦書店內銷售。這本四百多頁的譯作的英文名為The Legend of the Condor Heroes。封面正中畫有一隻展開的黑色翅膀，上方印着第一卷的英文譯名《英雄誕生》（A Hero Born），旁邊配以中文書寫的「金庸」。
英國最大連鎖書店沃特斯通在其網站介紹這本書：
　　

如果你喜歡《魔戒》，那一定不要錯過《英雄誕生》……跟着郭靖和黃蓉踏上探險之路，看他們墮入愛河，和他們一起經歷各種戰爭與打鬥。一部交織着中國功夫、歷史和愛情的小說，保證讓你深陷其中無法自拔。

由於金庸原著情節豐滿、篇幅較長，翻譯需時，出版商將其分為四卷陸續翻譯出版。單是第一卷翻譯和出版，歷時近六年，可見繁難。該書譯者、瑞典女士郝玉青（Anna Holmwood）接受記者採訪時說，她深知金庸原著在讀者心目中的地位和受關注度，因此她是「懷着一顆謙卑的心」在翻譯的。
據譯者表示：「金庸的作品裏有俠肝義膽、江湖情仇，是全世界讀者都喜歡的內容。她十分看好中國武俠小說在英文圖書市場的前景。」　　　　　　　
出版社主編保羅．彭格斯向記者說，他非常享受閱讀英譯《射鵰英雄傳》第一卷書稿的過程，「這是一個絕佳的故事，有可愛的人物，充滿智慧和魅力，故事背景也極其引人入勝，我希望自己也能親眼看看宋朝的大運河。」

《雪山飛狐》最早有英譯本
金庸武俠小說的英譯本，最初應是一九九六年香港中文大學出版社出版的《雪山飛狐》（Fox Volant of the Snowy Mountain，Olivia Mok翻譯）及一九九四年為配合金庸先生赴澳洲參加作家節，由閔福德（John Minford）翻譯的《鹿鼎記》（The Deer and the Cauldron）兩個章節。

 

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

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