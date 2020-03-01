特輯：滬上居家觀疫六周記（曹景行）

從日本長崎回到上海，到今天開機寫稿，正好居家「自閉」六個星期，大概是十多年來時間最長的一次。除了每星期兩趟到電視台錄節目、上新聞直播，其他時間都乖乖地「貓」在家裏。一般不出小區，快遞送到大門口自己去取，小超市貨品足夠豐富，剛去買了兩大袋速凍食品和蔬菜可吃上好幾天，沒怎麼漲價，總共人民幣一百二十元出頭。只是附近的剃頭店還沒開張，五六十天沒理髮在家不見人無所謂，一出鏡就招來朋友笑評，沒辦法。

因為疫情，原來的日程安排完全作廢。往年三月上半月都在北京「跑兩會」，今年全國人大和政協會議已宣布推遲，不知要到幾月幾日怎麼開。三月下半月本來要回香港公立醫院看病拿藥，為了避開居家隔離十四天的規定，把預約時間改到五六月，希望到時回港不用再隔離。另外，已經準備了半年時間的遊輪環球計劃只得作廢，有「鑽石公主號」陰影在前，原來的航班即便不取消也不敢上船，明年再說了。

從小區到「鄧寇克戰役」

小區從來沒有如此安靜，隔壁的日本人全家一直沒回來，門上貼着好幾張通知要他們到家就去居委會報到，然後居家隔離十四天。小區一些老鄰居的神經還是繃緊，開頭那些天主要關注有多少戶最近從湖北回來的，尤其是從武漢回來的，有沒有認真按照規定居家隔離。居委會派員為隔離家庭送日常所需上門，帶走垃圾，同時也檢查他們是否待在家中，是否有人發燒咳嗽。

後來鄰居們的關注點轉向新近從外國回來的。至今唯一一次引發緊張的「疫情」，是我家旁邊大樓裏的一位俄羅斯男子，晚上被身穿白色防護衣的防疫人員登門請去外面的集中隔離點觀察。他二月二十日從莫斯科回上海的飛機發現一位伊朗來的「確診」乘客，上海即時找出十多位「密切接觸者」，他為其一。接着，他的住處及附近區域都重點消毒，以防萬一。到現在兩星期過去了，他應該沒事，大家也放心了。

這幾天從外國返回的中外人士越來越多，上海防堵疫病「輸入」的壓力也越來越大。當局採取的最新辦法是在浦東和虹橋兩個國際機場就地嚴格檢疫分流，從多個「疫區」國家來的旅客即使沒有病症，也要用專車直接送到家中或酒店等處隔離十四天。據說我們小區已有三四十戶如此回家，政府和社區各個環節都動用了大量人力物力。北京、安徽、海南三亞等地已不堪重負，對境外回來人士全部集中隔離觀察，所有費用自理。

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