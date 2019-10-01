特輯：漢學家最後的時光（陳文芬）

十月十七日下午悅然在我們平常吃飯的座椅上，像一個老和尚圓寂一般升天了。

我的情緒還處於頓失依靠的深淵。深夜裏我感覺我聽到悅然的呼吸，白天我穿他的毛衣呼吸他餘留的體味，讓我有安全感。

潘耀明極力的約稿，我決定用客觀陳述的方法，描述悅然的最後生活。

「悅然真的救了瑞典學院」

我的摯愛，瑞典漢學家馬悅然已於十月十七日下午三點半在家中平靜過世。

我在第二天，十八日上午九點多電話通知瑞典學院前任常務秘書（現任諾貝爾文學獎提名小組主席）Anders Olsson，當時他正要跟新任常務秘書Mats Malm會合，準備一個記者會。

去年瑞典學院陷入醜聞危機，Olsson從一個默默無聞的學者，憑着極其耐煩的恆心毅力，奔走各方，化解瑞典學院三百年來僅見的重大危機，重新開啟諾貝爾文學獎的頒發，躍升為社會聲望很高的文化人物。電話那頭他說：「文芬，你知道的，悅然真的救了瑞典學院。」

是的，我知道悅然有俠客精神，遇到這樣的事情他怎麼可能軟弱、退讓？

是他，就是他挺身而出以生命捍衛他喜愛的學院，維繫一個古典知識的傳統價值。

是他，也因此付出生命的代價。無論他在骨折的傷病當中有多麼疼痛，他都堅持去開會，二○一八年四月院士出走，女常務秘書莎拉．丹尼爾下台，危機當中，時任春天會期的院長Olsson接下常務秘書，副院長馬悅然接下會期院長，當時的形勢在混亂當中，悅然強悍的站在支持自古斯塔夫三世國王創院以來的精神，由院士獨立自主決定院內的學術事務，穩住了學院可能解散的危機。

他是印第安那．瓊斯

下午，瑞典學院官網發布，學院最年長的院士辭世。

隨後，王宮發言人發布，國王王后對他們的私人好友馬院士的辭世傷感。

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