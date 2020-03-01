特輯：疫情中的沸騰輿論場（馬　玲）

從一月二十三日武漢封城以及全國人民跟着禁足至今，兇猛的新冠病毒漸漸被中國壓制下去，可是它卻漂洋過海肆虐到了全世界，成了全人類的公敵。中國舉全國之力畢其功於一役的戰略，以不惜代價的霹雷戰法暫時打退了病毒，於是許多中國網友向世界喊話：來抄中國作業（意即效仿中國方式）。

對中國這種堅壁清野把病毒悶死的決絕方式，其他國家是肯定學不來的。沒有哪個國家能有這樣的魄力：全軍全國支援武漢，用十天時間建起兩座神山醫院，用大型建築物做方艙來達到「應收盡收」、「應治盡治」的號召，不惜讓經濟全面停擺兩個月，只為盡快消滅病毒。

即使疫情嚴重的意大利採取了封城封國，它也沒有中國這樣一捅到底的行政手段和舉國體制的調動能力。所以它常常會捉襟見肘。看到一個視頻，一位意大利老人在翻登載訃告的當地報紙，二月九日只有一頁半，到了三月十三日已有整整十頁，而且一頁裏面有許多的逝者，一個地方一天就十頁，悲哀至極。

英國首相約翰遜不對疫情採取遏制措施，其部屬稱可讓英國六千六百萬人口中的百分之六十感染新冠病毒產生「群體免疫」現象，中國人對此更是吐槽一片，認為英國是吝嗇醫療和經濟，再加上十四世紀的黑死病影響，讓它選擇了適者生存的社會達爾文主義。

至於美國，諸多「網上愛國者」很想看美國的笑話，針對早期特朗普表述的種種不靠譜，讓不少「噴子」大快人心。現在美國已整體行動起來，進入緊急狀態，採取了一系列措施，但最終能見效到什麼程度還是未知。

質疑病毒來自美國

自新冠病毒在歐美蔓延以後，網絡上一度熱傳「病毒是美國製造，只針對黃種人」的謠言不攻而破。而後，美國疾控中心主任在眾議院回答質詢問題時，承認有些患感冒去世沒進行核酸檢測的人可能患有新冠肺炎。於是，這便成了病毒來自於美國的證據。特別是外交部新發言人趙立堅在推特上連發數條，質疑美國軍隊參加去年在武漢召開的軍人運動會時把病毒帶入，儘管之前武漢方面曾對媒體表示，美國軍人當初是因為瘧疾入院治療。一個普通人怎麼猜測都無所謂，但外交部發言人在公眾平台上隨便「猜測」，則引來了麻煩。

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