特輯：疫情對台灣社會影響及民間回應（張瑞邦）

全球新冠肺炎疫情大流行造成逾四百萬人確診、數十萬人死亡，然而從四月初開始，台灣民眾除了仍需戴口罩外出、進出學校及辦公大樓需量體溫外，疫情所造成的世界級恐慌似乎已不足以衝擊台灣社會，平日上班上課照常、假日餐館小敍照舊，而萬人空巷的全民隔離現象在台灣更是沒有發生，早些時日甚至還有長者將「藥局發放口罩」當作社交活動，排隊等待領取口罩時，不忘帶上自家小板凳與街坊鄰居在藥局前閒話家常，這一連串的歲月靜好，引起外界好奇。因此，本文將評析究竟是何種原因，使新冠肺炎疫情並無對台灣社會造成顯著衝擊，亦觀察台灣民間社會在面對疫情各階段的反應。

民間與政府相輔相成的合作默契

如同世界許多國家，台灣社會在新冠肺炎流行初期也曾出現過民眾瘋搶與囤積衛生紙、泡麵、白米及清潔用品等生活必需物資情形，為杜絕類似狀況，除了政府不間斷的宣導外，民間自發性的宣導力量也發揮了重要的作用。以口罩領取為例，二月時台灣每日產出的口罩數額還無法讓所有公民充分領取，於是便有民眾發起「我OK，你先領」禮讓口罩運動，先將口罩留給真正需要的第一線人員和其他需要經常出入醫療院所的病患者。時序近入四月清明節連續假期，雖政府不斷提醒民眾減少不必要的出遊、並保持適當的社交距離，但諸如屏東墾丁、宜蘭羅東夜市等熱門景點仍湧入大量人潮，對此，多位民眾拍照並上傳示警，更有民眾表示﹕「這些歲月靜好，都是因為有人願意為我們負重前行！」時時提醒是因為前線醫療團隊的努力抗疫，才讓台灣人民至今還享有正常的生活，千萬不要因為自身的疏忽而讓整個防疫破功。

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