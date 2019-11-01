特輯：真的猛士──為吳冠中先生塑像（吳為山）

自一九九○年至今的三十年間，我創作了數百尊人物肖像，以文化人居多。我先後為吳冠中先生塑過兩尊銅像：一尊塑造他站立着，將畫板支撐於身體，全神貫注地寫生的情景；另一尊塑造他身體前傾，躬着腰，手執油畫刮刀奮力塗抹的寫生狀態。

都是寫生。兩尊塑像創作時間跨越十年。第一尊創作靈感來自於我一九七九年第一次聽吳先生講座時他所談到的一個經歷：三月江南，白灰色的牆上，斑駁淋漓，老藤纏繞，新芽初露。那藤的走勢，蜿蜒輾轉。強勁的生命力彷彿兼毫中鋒運行於宣紙之上，龍蛇舞動，氣象宏大。

吳先生架起畫板開始寫生。可牆壁下方正是一個大糞坑。他不顧熏天臭氣，堅持數小時對景寫生，裁下這春天永恆的一段，化作美麗圖卷……

吳先生描述的寫生情景，定格於我心裏，揮之不去。消瘦而堅毅的身軀，專注如炬的目光……美的追求、美的探索、美的創造，是一個藝術家生命永遠的旋律。所以這第一尊銅像是吳先生存在於我記憶深處的心像。

這尊塑像有幾個版本，分別為其家鄉宜興美術館、南京博物院及中國國家博物館收藏並永久陳列。與齊白石、徐悲鴻、黃賓虹、潘天壽、李可染等塑像構成不同的藝術奇峰，交相輝映，成為二十世紀壯麗的風景。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應