特輯：破解高錕的笑容

高錕的笑容，有三個破解法：一個是研發出光纖通訊之後滿足的笑容；一個是擔任中大校長期間受到學生、校友的羞辱後流露出有氣度的笑容；最後一個就是晚年患上失智症後，無言的笑容。

三個笑容，現在只能留在回憶。本期特輯，彥火回顧當年訪問高錕，並透露高錕除了科學外，還有文學的一面；文灼非訪問了金耀基、徐立之和陳繁昌三位大學校長，他們回憶高錕的校長生涯，特別是面對當年學生反抗聲音時的心路歷程；楊綱凱深入淺出談高錕的貢獻：光纖研究；余濟美是高錕晚年的「波友」，補遺了高錕獲頒諾貝爾物理學獎回港定居後的生活點滴。

高錕之前為本刊寫的「人生小語」，是成功致勝的大道理，謹以他的小語作結並共勉：「具備觀察力、求知欲、推動力、百折不撓的精神，再加上少許反思，足以引領我們踏上創新成功路。」

──編者

附本期特輯文章要目：

〈才德兼備的科學家──我所認識的高錕〉（彥 火）

〈三大高校校長懷念高錕教授──當年侮辱過他的校友應感到羞愧〉（文灼非）

〈「波友」高錕〉（余濟美 口述、葉國威 筆錄）

〈憶高錕和他的光纖研究）（楊綱凱 撰、楊晶晶 譯）

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