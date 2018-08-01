特輯：穩住中美關係最緊要（曹景行）

中國內外局勢都在發生重大變化。今年以來中共中央的幾次重要會議，除了春節過後那次政治局會議以及緊跟着的三中全會決定「修憲」和黨政機構大改革外，七月三十一日的政治局會議同樣別具歷史意義。這五個月究竟發生了哪些事情，我們無法只依據公開發表的官方文件、言論，加上零零碎碎的信息、真真假假的傳言就作出確切的判斷，更多內情有待今後逐步揭開。但北京最高決策層近期大幅調整對內外局勢的認判以及應對方略，卻是顯而易見的。習近平出訪非洲五國接近十天一路辛苦，飛回北京才隔一天就主持召開這次政治局會議，帶出一種近些年少見的緊迫感、危機感。會議作出的「六穩」決策，顯然就是擔心政經局勢可能不穩。

所謂「六穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，看起來主要涉及中國經濟，實際上都與另一個「穩」直接而密切相關，那就是能否穩住美國、穩住中美關係。時至如今，美國的意圖已越來越清楚，即在特朗普的「讓美國重新偉大」和「美國第一」大方針下，不能再容忍中國的發展威脅到美國根本利益和實力地位，對華政策從以往幾屆美國政府的軟硬兼施轉向強硬施壓和單方面制裁為主。世界都關注當前中美衝突會不會進一步加劇和擴大，關注中國如何判斷、如何回應、如何對付。

清醒過來之後

中國還真應該好好感謝特朗普的當頭棒喝才對。中興事件如同一大桶冰水兜頭澆下，從決策高層到草根「吃瓜群眾」頭腦頓時都清醒許多，甚至還打起寒顫。原來，中國在生死攸關的芯片產業並沒有多少優勢，主要技術命脈受制於他人，尤其受制於美國。再看看其他戰略產業，雖然這四十年來中國也有不小進展，實力大有增強，但總體上還是遠不及西方發達國家，尤其是美國。於是，前不久還灸手可熱的電影宣傳片《厲害了．我的國》迅速降溫，清華大學胡鞍鋼一度走紅的「中國已經全面超越美國」高論，近日已成為眾矢之的而聲名狼藉。「中國比美國至少還落後二三十年」的理性判斷，幾乎已經成為跨越左右政治立場的共識。

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